Количество женщин в ВСУ на начало января 2024 года составило 66,9 тыс. человек, - Минобороны

По состоянию на январь 2024 года, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляла 66,9 тысячи человек, из них 47,2 тысячи - военнослужащие.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, 6,5 тысяч женщин находятся на руководящих должностях, а около 4 тысяч находятся на линии боевого столкновения.

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