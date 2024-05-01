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Количество женщин в ВСУ на начало января 2024 года составило 66,9 тыс. человек, - Минобороны

жінки,захисниця

По состоянию на январь 2024 года, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляла 66,9 тысячи человек, из них 47,2 тысячи - военнослужащие.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, 6,5 тысяч женщин находятся на руководящих должностях, а около 4 тысяч находятся на линии боевого столкновения.

Также читайте: В Украине, возможно, будут мобилизовать больше женщин, - советница командующего Сухопутными войсками Григорьева

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9288) ВСУ (6546)


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А 650 тисяч парєшал здриснули за кордон.
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01.05.2024 21:28 Ответить
Дискримінація якась.
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01.05.2024 21:57 Ответить
Аякже. Жалюгідні спроби показати якусь гендерну "рівність"
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01.05.2024 23:48 Ответить
Хто займе їхні старі робочі місця?
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01.05.2024 22:24 Ответить
Це гроші на вітер. Баба і війна речі не сумісні. Це 25% Армії, яка болтається , жере бюджетні кошти, нічого не робить і не воює. Може через цю "рівність" ми і програємо війну.
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02.05.2024 08:25 Ответить
В гонитві за гарними цифрами гендерної рівності напакували підрозділи (в основному тилові) баластом.
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02.05.2024 09:35 Ответить
 
 