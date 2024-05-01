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Кількість жінок у ЗСУ на початок січня 2024 року становила 66,9 тис. осіб, - Міноборони

жінки,захисниця

Станом на січень 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних силах України була 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі – військовослужбовиці.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, 6,5 тисяч жінок перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч - на лінії зіткнення.

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Автор: 

жінки (623) Міноборони (7307) ЗСУ (7499)


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А 650 тисяч парєшал здриснули за кордон.
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01.05.2024 21:28 Відповісти
Дискримінація якась.
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01.05.2024 21:57 Відповісти
Аякже. Жалюгідні спроби показати якусь гендерну "рівність"
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01.05.2024 23:48 Відповісти
Хто займе їхні старі робочі місця?
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01.05.2024 22:24 Відповісти
Це гроші на вітер. Баба і війна речі не сумісні. Це 25% Армії, яка болтається , жере бюджетні кошти, нічого не робить і не воює. Може через цю "рівність" ми і програємо війну.
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02.05.2024 08:25 Відповісти
В гонитві за гарними цифрами гендерної рівності напакували підрозділи (в основному тилові) баластом.
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02.05.2024 09:35 Відповісти
 
 