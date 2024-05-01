Кількість жінок у ЗСУ на початок січня 2024 року становила 66,9 тис. осіб, - Міноборони
Станом на січень 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних силах України була 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі – військовослужбовиці.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому, 6,5 тисяч жінок перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч - на лінії зіткнення.
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