Кількість жінок у ЗСУ на початок січня 2024 року становила 66,9 тис. осіб, - Міноборони

Станом на січень 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних силах України була 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі – військовослужбовиці.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, 6,5 тисяч жінок перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч - на лінії зіткнення.

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