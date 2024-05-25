"Державний оператор тилу" Міноборони вперше закупив літню жіночу військову форму на 130 млн грн

Закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу"‎ уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначають у міністерстві, угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.

Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.

Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.

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Крім літніх польових костюмів, "Державний оператор тилу" закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардеробу для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року.