"Державний оператор тилу" Міноборони вперше закупив літню жіночу військову форму на 130 млн грн
Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначають у міністерстві, угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.
Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.
Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.
Крім літніх польових костюмів, "Державний оператор тилу" закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардеробу для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року.
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Медики-жінки й так "на контролі" У мене сусідку-медсестру хірургічного відділення вже двічі "смикали" Але вона - єдина хірургічна медсетра у відділенні Та ще й має двох малолітніх дітей І чоловіка нема - розведена Тому ТЦКашники головлікарем були "послані" прямим текстом
Я от хочу тебе спитать - ти "в голову їси" тільки - чи й думать нею трохи умієш?
Для мене "вихованого" в кучмівсько-кузьмуковській армії, жінки у формі - це якась дичина. Бо в ті часи жінки були хіба що у санчастині чи у столовці.
У нас в підрозділі дівчина вагою кілограм 50 бронік, каску, розгрузку, рюкзак та калаш таскала на собі на позиції на рівні з усіма, а не на кухні відсижувалася. І не жалілася, бо сама пішла. Тільки що від надважкої фізичної роботи її берегли (ящики з бк тягати, окопи рити). А от "паржатєлі"-то ж спражні воїни, куди там жінкам у формі.
Про шаровари східних народів і мову не веду ....
Щоб якось вижити на війні кожний воїн додатково потребує спорядження на 200-300 тисяч, які купує самостійно