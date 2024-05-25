Блинкен едет в Молдову и Чехию: обсудит угрозы со стороны РФ и помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит с официальными визитами Молдову и Чехию. Запланировано его участие в министерской встрече НАТО в Праге.

Об этом сообщил в пятницу на онлайн-брифинге помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В среду госсекретарь прибудет в Кишинев, Молдова", - отметил представитель Госдепа.

Ожидается, что в Кишиневе Блинкен встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром страны и другими должностными лицами. Будет обсуждаться прогресс Молдовы на пути к евроинтеграции, укрепление демократии, а также угрозы со стороны России относительно вмешательства во внутренние процессы Республики Молдова.

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После этого госсекретарь отправится в Чехию. В Праге запланированы его встречи с руководством страны и участие в министерском заседании НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Альянса. Ожидается, что главными темами переговоров станут усиление партнерства, ситуация на фронте в Украине, поддержка Украинского государства, подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.