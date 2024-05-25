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Блинкен едет в Молдову и Чехию: обсудит угрозы со стороны РФ и помощь Украине

Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит с официальными визитами Молдову и Чехию. Запланировано его участие в министерской встрече НАТО в Праге.

Об этом сообщил в пятницу на онлайн-брифинге помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В среду госсекретарь прибудет в Кишинев, Молдова", - отметил представитель Госдепа.

Ожидается, что в Кишиневе Блинкен встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром страны и другими должностными лицами. Будет обсуждаться прогресс Молдовы на пути к евроинтеграции, укрепление демократии, а также угрозы со стороны России относительно вмешательства во внутренние процессы Республики Молдова.

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После этого госсекретарь отправится в Чехию. В Праге запланированы его встречи с руководством страны и участие в министерском заседании НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Альянса. Ожидается, что главными темами переговоров станут усиление партнерства, ситуация на фронте в Украине, поддержка Украинского государства, подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.

Автор: 

Молдова (1869) Чехия (1704) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
Свинособакия сделает всё, чтобы Майя не победила на выборах в ноябре. Но хрен им на рыло.
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25.05.2024 08:51
+5
Свинособакія якраз хотіла щоби "ктоугодналишбинепарашенка"
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25.05.2024 10:10
+3
Дякую народу Америки за незмінну підтримку Молдови на шляху приєднання до цивілізованного світу!

Про-русняві політики і медіа в Молдові прирівнюють вступ Молдови в ЄС ніби це вступ до НАТО і лякають громадян війною. Істерять і топчуть ніжками))).

Бо народ Молдови, не дивлячись на "ракову" пухлину в виді Придністров'я задачею якого (по задуму русні) було не допустити інтеграцію Молдови в ЄС, вибирає європейський шлях і робить неможливим плани русні в майбутньому приєднати Молдову до новостворенної "руснявої імперії".

І президент Мая Санду твердо заявила що конфлікт в Придністров'ї не завадить вступу країни в ЄС і таким чином поламала всю "гру" русні.
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25.05.2024 09:56
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проездом на Суматру... в поисках бабочек...
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25.05.2024 08:46 Ответить
Свинособакия сделает всё, чтобы Майя не победила на выборах в ноябре. Но хрен им на рыло.
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25.05.2024 08:51 Ответить
Свинособакія колись хотіла, щоб і Зеленський у нас не був Президентом. Але хрін їм на рило.
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25.05.2024 09:31 Ответить
Свинособакія якраз хотіла щоби "ктоугодналишбинепарашенка"
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25.05.2024 10:10 Ответить
Банально.
Но вы сделали мне утро.
Дякую
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25.05.2024 11:05 Ответить
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25.05.2024 13:46 Ответить
Маючи високотехнологічну зброю США спеціально модернізує Абрамси до часів другої світової, таке саме буде з ф16.
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25.05.2024 09:29 Ответить
Высоко технологичная зброя. На F35 обновления 2 раза в неделю приходят. Последнее обновление: можно цвет рамки на заставке менять и новая коллекция смайликов.
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25.05.2024 11:09 Ответить
На россиянии су-27 вечный - уже 50 лет каждые 5 лет добавляют по цифре ничего не меняя, кроме распила и очковтирарельства запугивая всех поколением 4+++++++++++ (главное, что не 5го). А ещё для роста урапоцреотизма порвали пространство и время, и придумали аналоговнетный су-57, который уже не 4+, но 5-, а если оно ещё и взлетит тот там по телевизору объявят поколение1000000+, и ванька от гордости даже маньку один день не поколотит и скушает праздничные щи с бормотухой. А тем временем, на настоящий 5+ F35 два раза в неделю приходят обновления…
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25.05.2024 12:01 Ответить
+++
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25.05.2024 13:12 Ответить
Дякую народу Америки за незмінну підтримку Молдови на шляху приєднання до цивілізованного світу!

Про-русняві політики і медіа в Молдові прирівнюють вступ Молдови в ЄС ніби це вступ до НАТО і лякають громадян війною. Істерять і топчуть ніжками))).

Бо народ Молдови, не дивлячись на "ракову" пухлину в виді Придністров'я задачею якого (по задуму русні) було не допустити інтеграцію Молдови в ЄС, вибирає європейський шлях і робить неможливим плани русні в майбутньому приєднати Молдову до новостворенної "руснявої імперії".

І президент Мая Санду твердо заявила що конфлікт в Придністров'ї не завадить вступу країни в ЄС і таким чином поламала всю "гру" русні.
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25.05.2024 09:56 Ответить
Проехали, Приднестровье даже не вчерашний день.
Гагаузия заключает прямые договора с Москвой. Кацапские банки, перешагивая Кишинев, работают в Гагаузии.
Но вы бдительно следите за Тирасполем. Если что дайте знать
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25.05.2024 11:13 Ответить
Маю велику надію що саме так і станеться. Майбутнє Молдови в ЄС а не в тайожному союзі. Живу в будинку навпроти однієї із кишинівських шкіл. На кожне їхнє свято школярі одягають національні костюми, виконують національні пісні та танці. Вони майбутнє нації. Зустрічався з випадками коли молоді молдовани взагалі не розуміють російську мову. На касі одна дівчина написала мені на папері цифри, бо я не зрозумів по румунські яку суму потрібно заплатити. Ця молодь майбутнє країни і навряд чи вони захочуть мати щось спільне з московитами, мабуть їм буде краще жити разом з румунами та іншими європейськими народами..
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25.05.2024 11:22 Ответить
 
 