Блинкен едет в Молдову и Чехию: обсудит угрозы со стороны РФ и помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит с официальными визитами Молдову и Чехию. Запланировано его участие в министерской встрече НАТО в Праге.
Об этом сообщил в пятницу на онлайн-брифинге помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В среду госсекретарь прибудет в Кишинев, Молдова", - отметил представитель Госдепа.
Ожидается, что в Кишиневе Блинкен встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром страны и другими должностными лицами. Будет обсуждаться прогресс Молдовы на пути к евроинтеграции, укрепление демократии, а также угрозы со стороны России относительно вмешательства во внутренние процессы Республики Молдова.
После этого госсекретарь отправится в Чехию. В Праге запланированы его встречи с руководством страны и участие в министерском заседании НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Альянса. Ожидается, что главными темами переговоров станут усиление партнерства, ситуация на фронте в Украине, поддержка Украинского государства, подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.
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Но вы сделали мне утро.
Дякую
Про-русняві політики і медіа в Молдові прирівнюють вступ Молдови в ЄС ніби це вступ до НАТО і лякають громадян війною. Істерять і топчуть ніжками))).
Бо народ Молдови, не дивлячись на "ракову" пухлину в виді Придністров'я задачею якого (по задуму русні) було не допустити інтеграцію Молдови в ЄС, вибирає європейський шлях і робить неможливим плани русні в майбутньому приєднати Молдову до новостворенної "руснявої імперії".
І президент Мая Санду твердо заявила що конфлікт в Придністров'ї не завадить вступу країни в ЄС і таким чином поламала всю "гру" русні.
Гагаузия заключает прямые договора с Москвой. Кацапские банки, перешагивая Кишинев, работают в Гагаузии.
Но вы бдительно следите за Тирасполем. Если что дайте знать