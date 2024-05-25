Блінкен їде до Молдови та Чехії: обговорить загрози з боку РФ і допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає з офіційними візитами Молдову та Чехію. Запланована його участь у міністерській зустрічі НАТО в Празі.

Про це повідомив у п’ятницю на онлайн-брифінгу помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У середу держсекретар прибуде до Кишинева, Молдова", - зауважив представник Держдепу.

Очікується, що в Кишиневі Блінкен зустрінеться з президенткою Маєю Санду, прем’єр-міністром країни та іншими посадовцями. Обговорюватиметься прогрес Молдови на шляху до євроінтеграції, зміцнення демократії, а також загрози з боку Росії щодо втручання у внутрішні процеси Республіки Молдова.

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Після цього держсекретар вирушить до Чехії. У Празі заплановані його зустрічі з керівництвом країни та участь у міністерському засіданні НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу. Очікується, що головними темами переговорів стануть посилення партнерства, ситуація на фронті в Україні, підтримка Української держави, підготовка до Вашингтонського саміту НАТО в липні.