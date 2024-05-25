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Новини
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Блінкен їде до Молдови та Чехії: обговорить загрози з боку РФ і допомогу Україні

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає з офіційними візитами Молдову та Чехію. Запланована його участь у міністерській зустрічі НАТО в Празі.

Про це повідомив у п’ятницю на онлайн-брифінгу помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У середу держсекретар прибуде до Кишинева, Молдова", - зауважив представник Держдепу.

Очікується, що в Кишиневі Блінкен зустрінеться з президенткою Маєю Санду, прем’єр-міністром країни та іншими посадовцями. Обговорюватиметься прогрес Молдови на шляху до євроінтеграції, зміцнення демократії, а також загрози з боку Росії щодо втручання у внутрішні процеси Республіки Молдова.

Також читайте: Заява Блінкена про право України самостійно визначатися із вибором цілей для західної зброї створила надію, - посол при НАТО Галібаренко

Після цього держсекретар вирушить до Чехії. У Празі заплановані його зустрічі з керівництвом країни та участь у міністерському засіданні НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу. Очікується, що головними темами переговорів стануть посилення партнерства, ситуація на фронті в Україні, підтримка Української держави, підготовка до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

Автор: 

Молдова (2066) Чехія (1610) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Свинособакия сделает всё, чтобы Майя не победила на выборах в ноябре. Но хрен им на рыло.
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25.05.2024 08:51
+5
Свинособакія якраз хотіла щоби "ктоугодналишбинепарашенка"
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25.05.2024 10:10
+3
Дякую народу Америки за незмінну підтримку Молдови на шляху приєднання до цивілізованного світу!

Про-русняві політики і медіа в Молдові прирівнюють вступ Молдови в ЄС ніби це вступ до НАТО і лякають громадян війною. Істерять і топчуть ніжками))).

Бо народ Молдови, не дивлячись на "ракову" пухлину в виді Придністров'я задачею якого (по задуму русні) було не допустити інтеграцію Молдови в ЄС, вибирає європейський шлях і робить неможливим плани русні в майбутньому приєднати Молдову до новостворенної "руснявої імперії".

І президент Мая Санду твердо заявила що конфлікт в Придністров'ї не завадить вступу країни в ЄС і таким чином поламала всю "гру" русні.
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25.05.2024 09:56
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проездом на Суматру... в поисках бабочек...
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25.05.2024 08:46 Відповісти
Свинособакия сделает всё, чтобы Майя не победила на выборах в ноябре. Но хрен им на рыло.
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25.05.2024 08:51 Відповісти
Свинособакія колись хотіла, щоб і Зеленський у нас не був Президентом. Але хрін їм на рило.
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25.05.2024 09:31 Відповісти
Свинособакія якраз хотіла щоби "ктоугодналишбинепарашенка"
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25.05.2024 10:10 Відповісти
Банально.
Но вы сделали мне утро.
Дякую
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25.05.2024 11:05 Відповісти
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25.05.2024 13:46 Відповісти
Маючи високотехнологічну зброю США спеціально модернізує Абрамси до часів другої світової, таке саме буде з ф16.
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25.05.2024 09:29 Відповісти
Высоко технологичная зброя. На F35 обновления 2 раза в неделю приходят. Последнее обновление: можно цвет рамки на заставке менять и новая коллекция смайликов.
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25.05.2024 11:09 Відповісти
На россиянии су-27 вечный - уже 50 лет каждые 5 лет добавляют по цифре ничего не меняя, кроме распила и очковтирарельства запугивая всех поколением 4+++++++++++ (главное, что не 5го). А ещё для роста урапоцреотизма порвали пространство и время, и придумали аналоговнетный су-57, который уже не 4+, но 5-, а если оно ещё и взлетит тот там по телевизору объявят поколение1000000+, и ванька от гордости даже маньку один день не поколотит и скушает праздничные щи с бормотухой. А тем временем, на настоящий 5+ F35 два раза в неделю приходят обновления…
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25.05.2024 12:01 Відповісти
+++
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25.05.2024 13:12 Відповісти
Дякую народу Америки за незмінну підтримку Молдови на шляху приєднання до цивілізованного світу!

Про-русняві політики і медіа в Молдові прирівнюють вступ Молдови в ЄС ніби це вступ до НАТО і лякають громадян війною. Істерять і топчуть ніжками))).

Бо народ Молдови, не дивлячись на "ракову" пухлину в виді Придністров'я задачею якого (по задуму русні) було не допустити інтеграцію Молдови в ЄС, вибирає європейський шлях і робить неможливим плани русні в майбутньому приєднати Молдову до новостворенної "руснявої імперії".

І президент Мая Санду твердо заявила що конфлікт в Придністров'ї не завадить вступу країни в ЄС і таким чином поламала всю "гру" русні.
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25.05.2024 09:56 Відповісти
Проехали, Приднестровье даже не вчерашний день.
Гагаузия заключает прямые договора с Москвой. Кацапские банки, перешагивая Кишинев, работают в Гагаузии.
Но вы бдительно следите за Тирасполем. Если что дайте знать
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25.05.2024 11:13 Відповісти
Маю велику надію що саме так і станеться. Майбутнє Молдови в ЄС а не в тайожному союзі. Живу в будинку навпроти однієї із кишинівських шкіл. На кожне їхнє свято школярі одягають національні костюми, виконують національні пісні та танці. Вони майбутнє нації. Зустрічався з випадками коли молоді молдовани взагалі не розуміють російську мову. На касі одна дівчина написала мені на папері цифри, бо я не зрозумів по румунські яку суму потрібно заплатити. Ця молодь майбутнє країни і навряд чи вони захочуть мати щось спільне з московитами, мабуть їм буде краще жити разом з румунами та іншими європейськими народами..
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25.05.2024 11:22 Відповісти
 
 