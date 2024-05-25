Блінкен їде до Молдови та Чехії: обговорить загрози з боку РФ і допомогу Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає з офіційними візитами Молдову та Чехію. Запланована його участь у міністерській зустрічі НАТО в Празі.
Про це повідомив у п’ятницю на онлайн-брифінгу помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У середу держсекретар прибуде до Кишинева, Молдова", - зауважив представник Держдепу.
Очікується, що в Кишиневі Блінкен зустрінеться з президенткою Маєю Санду, прем’єр-міністром країни та іншими посадовцями. Обговорюватиметься прогрес Молдови на шляху до євроінтеграції, зміцнення демократії, а також загрози з боку Росії щодо втручання у внутрішні процеси Республіки Молдова.
Після цього держсекретар вирушить до Чехії. У Празі заплановані його зустрічі з керівництвом країни та участь у міністерському засіданні НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу. Очікується, що головними темами переговорів стануть посилення партнерства, ситуація на фронті в Україні, підтримка Української держави, підготовка до Вашингтонського саміту НАТО в липні.
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Но вы сделали мне утро.
Дякую
Про-русняві політики і медіа в Молдові прирівнюють вступ Молдови в ЄС ніби це вступ до НАТО і лякають громадян війною. Істерять і топчуть ніжками))).
Бо народ Молдови, не дивлячись на "ракову" пухлину в виді Придністров'я задачею якого (по задуму русні) було не допустити інтеграцію Молдови в ЄС, вибирає європейський шлях і робить неможливим плани русні в майбутньому приєднати Молдову до новостворенної "руснявої імперії".
І президент Мая Санду твердо заявила що конфлікт в Придністров'ї не завадить вступу країни в ЄС і таким чином поламала всю "гру" русні.
Гагаузия заключает прямые договора с Москвой. Кацапские банки, перешагивая Кишинев, работают в Гагаузии.
Но вы бдительно следите за Тирасполем. Если что дайте знать