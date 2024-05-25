Войска РФ за сутки совершили 99 наступательных и штурмовых действий. Больше всего на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Оккупанты не прекращают атаковать украинские позиции вдоль почти всей линии фронта.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20.30 25.05.2024, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

"В течение суток враг нанес четыре террористических удара ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские захватчики ракетами били по центральному парку и плотной жилой застройке, двумя КАБами попали в гипермаркет. В общем враг нанес три ракетных удара, применив шесть ракет (тип уточняется) и две управляемые авиабомбы. В результате таких коварных и преступных действий агрессора пострадало мирное население. К большому сожалению есть погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди.

Общее количество примененных КАБов по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре с начала суток насчитывает около 40 единиц.

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Также в настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 99. Больше всего боестолкновений фиксируется на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. В то же время, Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск, бьют врага и уничтожают его технику.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики продолжают осуществлять штурмовые действия. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отразили, четыре еще продолжаются.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборонительные рубежи украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Мясожаровки и Новоегоровки. В целом нарастили количество штурмовых действий на этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отразили, семь еще продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг в течение суток провел пять атак, одна из которых еще продолжается.

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На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмов позиций украинских защитников в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений с начала суток возросло до девяти. Четыре атаки нашими воинами успешно отражены, пять еще пока продолжаются.

На Краматорском направлении российские террористы продолжают осуществлять штурмовые действия вблизи Клещиевки, Нового, Ивановского и Андреевки. С начала суток здесь состоялось уже 11 боевых столкновений, из которых одно еще продолжается.

Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии фронта. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются продавить нашу оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Нашими защитниками на этом направлении успешно уничтожен очередной СУ-25 российского агрессора.

На Кураховском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Восемь атак врага отражены, четыре еще продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг трижды пытался осуществлять штурмовые действия вблизи Работино и Новоадриевки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра оккупанты нарастили количество атак до девяти, но по-прежнему все эти попытки потеснить наши подразделения в районе Крынок были тщетными.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - говорится в сообщении Генштаба.