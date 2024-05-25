Возле Липцев отбиты 2 атаки врага, продолжается боевое столкновение в районе Волчанска, - Генштаб

За прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло в целом 103 боевых столкновения. С начала текущих суток, 25 мая 2024 года, произошло 21 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

По уточненной информации, враг нанес два ракетных удара с использованием трех ракет, 48 авиационных ударов 84-мя КАБами, и задействовал 972 дрона-камикадзе (один ударный БПЛА типа "Ланцет" и 971 FPV - дрон).

Оккупанты 3272 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из различных видов вооружения, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры противника.

Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков безвозвратными и санитарными составили 1148 человек. Также враг потерял 15 танков, 11 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, четыре БпЛА оперативно-тактического уровня, 39 автомобилей и три единицы специальной техники.

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Обстановка с начала суток 25 мая 2024 года

По данным Генштаба, уже с начала текущих суток произошло 21 боестолкновение. Враг нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБа.

Силы обороны продолжают оборонительную операцию, сосредотачивают основные усилия на отпоре нападения противника и восстановлении территориальной целостности Украины.

С начала суток российские оккупанты совершили 479 обстрелов позиций наших войск, из них семь с использованием реактивных систем залпового огня. Также оккупанты применили 25 ударных дронов-камикадзе.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия отбиты в районе Липцев без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

По уточненным данным, за минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими и 113 ранеными. Также украинскими воинами уничтожено пять вражеских артсистем, восемь БпЛА, пять автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повреждены: одна бронированная машина, пять артсистем, одно средство ПВО, три автомобиля и две единицы спецтехники. Поражены 24 блиндажа противника.

На Купянском направлении подразделения наших войск отбили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят меры по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры для стабилизации обстановки.

По уточненным данным за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили 123 человека. Также уничтожено три автомобиля, повреждены танк, артсистема и боевая бронированная машина.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении отбита вражеская атака в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них еще продолжается неподалеку Выемки. Стоит отметить, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отбита, еще одна продолжается. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала суток враг четыре раза атаковал позиции наших войск. Силами обороны одна атака отбита неподалеку Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении потери противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три танка, четыре автомобиля и склад с боеприпасами. Кроме того повреждены два вражеских танка, бронетранспортер и два автомобиля противника.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили две попытки противника продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области. Потерпел неудачу и отступил.

На Ореховском направлении отбита атака оккупантов возле Работино. Сейчас продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Крынков. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.