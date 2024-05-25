Продолжаются бои в районе Волчанска и Липцев. Интенсивность вражеских атак на Покровском направлении увеличилась более чем в три раза, - Генштаб

Войска РФ продолжают наступательные действия, сейчас наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки идти вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 44.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений здесь возросло до восьми. В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска (здесь оккупанты использовали шесть КАБов) и Липцев (четыре КАБа).

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано шесть боевых столкновений. Два из них продолжаются вблизи Петропавловки и Стельмаховки.

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Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении оккупанты пытаются проводить штурмовые действия при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты. Подразделения Сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается в районе Клещиевки.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. В настоящее время зафиксировано 14 боестолкновений. Шесть из них еще продолжаются вблизи Калинового, Яснобродовки и Сокола. В районе Галициновки оккупанты применили четыре КАБа.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении зафиксировано две вражеские атаки. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск возле Работино и Новоандреевки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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Наши воины истощают боевой потенциал российских оккупантов, дают отпор противнику и усиливают собственные оборонительные рубежи.