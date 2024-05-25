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Новости
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Продолжаются бои в районе Волчанска и Липцев. Интенсивность вражеских атак на Покровском направлении увеличилась более чем в три раза, - Генштаб

Бої на Харківщині

Войска РФ продолжают наступательные действия, сейчас наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают натиск оккупантов и жестко отвечают на их попытки идти вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 44.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений здесь возросло до восьми. В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска (здесь оккупанты использовали шесть КАБов) и Липцев (четыре КАБа).

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано шесть боевых столкновений. Два из них продолжаются вблизи Петропавловки и Стельмаховки.

Также читайте: Возле Липцев отбиты 2 атаки врага, продолжается боевое столкновение в районе Волчанска, - Генштаб

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении оккупанты пытаются проводить штурмовые действия при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты. Подразделения Сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается в районе Клещиевки.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. В настоящее время зафиксировано 14 боестолкновений. Шесть из них еще продолжаются вблизи Калинового, Яснобродовки и Сокола. В районе Галициновки оккупанты применили четыре КАБа.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении зафиксировано две вражеские атаки. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск возле Работино и Новоандреевки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло 90 боевых столкновений, враг имеет частичный успех на Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

Наши воины истощают боевой потенциал российских оккупантов, дают отпор противнику и усиливают собственные оборонительные рубежи.

Автор: 

Генштаб ВС (6245) Харьковщина (5577) боевые действия (4005)


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Топ комментарии
+6
Пишуть, що "нацисти" із 110, приземлили ще одну СУшку...
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25.05.2024 15:56
+3
Гадять московські орки в Україні, як перед своєю СМЕРТЮ!!
Співпадіння…
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25.05.2024 15:35
+2
Кацапи , ви мерзотники і дике бидло ,
яке намагається окупувати наші території ,
але здохнете всі ,
і ніколи не досягнете кремлівської мети 🤬
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25.05.2024 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи , ви мерзотники і дике бидло ,
яке намагається окупувати наші території ,
але здохнете всі ,
і ніколи не досягнете кремлівської мети 🤬
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25.05.2024 15:29 Ответить
Гадять московські орки в Україні, як перед своєю СМЕРТЮ!!
Співпадіння…
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25.05.2024 15:35 Ответить
Пишуть, що "нацисти" із 110, приземлили ще одну СУшку...
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25.05.2024 15:56 Ответить
Денацимілітаризували СУчку.
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25.05.2024 16:17 Ответить
Меньше орки масковії знають, тим більше ЗДИХАЮТЬ!!
Чорнозему України, без різниці, органіка московіта, чи мінеральні добрива!!
Слава Україні !!
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25.05.2024 16:10 Ответить
Яка несподіванка !? Рашісти пруть на Харків…

Хто б міг подумати що вони не тільки підуть уперед 10 тисячами із 50, але і будуть поповнювати наступальні групи?
Що вони не рахують людьський резерв…

Може вже пора повернути генералів Залужного та його Самого?!
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25.05.2024 16:26 Ответить
А сам він хоче повернутися з Лондона?
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25.05.2024 17:33 Ответить
Якось важко стримувати ворогів без укріплень.
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25.05.2024 16:32 Ответить
 
 