Тривають бої у районі Вовчанська та Липців. Інтенсивність ворожих атак на Покровському напрямку збільшилась більш ніж втричі, - Генштаб

Війська РФ продовжують наступальні дії, наразі найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби йти вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, упродовж поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 44.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень тут зросла до восьми. На даний час тривають бої в районі Вовчанська (тут окупанти використали шість КАБів) та Липців (чотири КАБи).

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано шість бойових зіткнень. Два з них тривають поблизу Петропавлівки та Стельмахівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Липців відбито 2 атаки ворога, триває бойове зіткнення в районі Вовчанська, - Генштаб

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку окупанти намагаються проводити штурмові дії за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети. Підрозділи Сил оборони дві ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває у районі Кліщіївки.

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність ворожих атак збільшилась більш ніж втричі. На даний час зафіксовано 14 боєзіткнень. Шість з них ще тривають поблизу Калинового, Яснобродівки та Сокола. В районі Галицинівки окупанти застосували чотири КАБи.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Новоандріївки. Одне боєзіткнення ще триває.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також читайте: З початку доби відбулось 90 бойових зіткнень, ворог має частковий успіх на Куп’янському та Покровському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Наші воїни виснажують бойовий потенціал російських окупантів, дають відсіч противнику та посилюють власні оборонні рубежі.