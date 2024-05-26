Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России, - глава МИД Польши Сикорский

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России и считает, что западные страны должны прекратить ограничивать себя в оказании помощи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сикорский заявил - Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России.

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Он также считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины. В частности польский министр скептически отнесся к угрозам России по применению ядерного оружия.