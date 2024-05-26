РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4324 посетителя онлайн
Новости Война
1 270 9

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России, - глава МИД Польши Сикорский

Радослав Сікорський

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России и считает, что западные страны должны прекратить ограничивать себя в оказании помощи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сикорский заявил - Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США уничтожат позиции России в Украине, если та применит ядерное оружие, - глава МИД Польши Сикорский

Он также считает, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины. В частности польский министр скептически отнесся к угрозам России по применению ядерного оружия.

Автор: 

Сикорский Радослав (406)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А рольників дасте?
показать весь комментарий
25.05.2024 23:34 Ответить
Якщо Польща вже отримала F-35, то Польща підтримає право України завдавати ударів по військових обʼєктах усередині Росії передавши Україні свої F-16.
показать весь комментарий
25.05.2024 23:38 Ответить
польща нічого не передасть Україні без дозволу США. Данія, бельгія, Нідерланди ще вчора могли віддати нам свої f16, однак досі цього не роблять. Скільки років іде війна, а ти досі цього не зрозумів.
показать весь комментарий
26.05.2024 03:11 Ответить
Захід грає вдовгу, тільки аби купки фішок у вигляді України до кінця гри вистачило. Така сумна правда життя.
показать весь комментарий
26.05.2024 00:02 Ответить
Думаю,що Зе вручили б дві премії миру,якби він завтра підписав капітуляцію(
показать весь комментарий
26.05.2024 00:18 Ответить
Думаю, що у такому разі, зе був би розірваний на шматки "агрєсівним мєньшєнством".
показать весь комментарий
26.05.2024 03:12 Ответить
В новинах останніми днями замість засуджень та занепокоєнь суцільний парад подібних заяв. Це що, новий тренд? І чим це Україні допоможе? От цікаво, якби під час другої світової відбувалося щось подібне, де були б совєти та союзники? Може б на планеті вже панував 4 чи 5 рейх?
показать весь комментарий
26.05.2024 07:00 Ответить
Скоріше Польща підтримує інше: удари кацапів по всім цивільним та військовим об'єктам України. Але заявляють .... протилежне.
показать весь комментарий
26.05.2024 09:24 Ответить
Всі вже публічно надали дозвіл на атаки по рф. Блінкен, Столбенберг, навіть Джонсон. Франція і Великобритания взагалі не ставлять ніяких обмежень для своїх ракет. Заряджайте і ї6аште, які вам ще потрібні дозволи? Але проклята ермачня в сотий раз перепитує, а точно можна? А може не можна? Зе команді ні в якому разу не можна закінчувати цю війну, бо тоді вибори, а потім тюрьма або ліквідація.
показать весь комментарий
26.05.2024 10:52 Ответить
 
 