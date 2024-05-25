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Новини Війна
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Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії, - глава МЗС Польщі Сікорський

Радослав Сікорський

Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії й вважає, що західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Сікорський заявив – Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії.

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Він також вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України. Зокрема польський міністр скептично поставився до погроз Росії щодо застосування ядерної зброї.

Автор: 

Сікорський Радослав (248)


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А рольників дасте?
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25.05.2024 23:34 Відповісти
Якщо Польща вже отримала F-35, то Польща підтримає право України завдавати ударів по військових обʼєктах усередині Росії передавши Україні свої F-16.
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25.05.2024 23:38 Відповісти
польща нічого не передасть Україні без дозволу США. Данія, бельгія, Нідерланди ще вчора могли віддати нам свої f16, однак досі цього не роблять. Скільки років іде війна, а ти досі цього не зрозумів.
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26.05.2024 03:11 Відповісти
Захід грає вдовгу, тільки аби купки фішок у вигляді України до кінця гри вистачило. Така сумна правда життя.
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26.05.2024 00:02 Відповісти
Думаю,що Зе вручили б дві премії миру,якби він завтра підписав капітуляцію(
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26.05.2024 00:18 Відповісти
Думаю, що у такому разі, зе був би розірваний на шматки "агрєсівним мєньшєнством".
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26.05.2024 03:12 Відповісти
В новинах останніми днями замість засуджень та занепокоєнь суцільний парад подібних заяв. Це що, новий тренд? І чим це Україні допоможе? От цікаво, якби під час другої світової відбувалося щось подібне, де були б совєти та союзники? Може б на планеті вже панував 4 чи 5 рейх?
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26.05.2024 07:00 Відповісти
Скоріше Польща підтримує інше: удари кацапів по всім цивільним та військовим об'єктам України. Але заявляють .... протилежне.
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26.05.2024 09:24 Відповісти
Всі вже публічно надали дозвіл на атаки по рф. Блінкен, Столбенберг, навіть Джонсон. Франція і Великобритания взагалі не ставлять ніяких обмежень для своїх ракет. Заряджайте і ї6аште, які вам ще потрібні дозволи? Але проклята ермачня в сотий раз перепитує, а точно можна? А може не можна? Зе команді ні в якому разу не можна закінчувати цю війну, бо тоді вибори, а потім тюрьма або ліквідація.
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26.05.2024 10:52 Відповісти
 
 