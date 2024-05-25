Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії, - глава МЗС Польщі Сікорський

Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії й вважає, що західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Сікорський заявив – Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії.

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Він також вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України. Зокрема польський міністр скептично поставився до погроз Росії щодо застосування ядерної зброї.