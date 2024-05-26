Оккупанты обстреляли Белополье на Сумщине из РСЗО и артиллерии, есть проблемы с электроснабжением

Сегодня, 26 мая, утром российские войска обстреляли центр Белополья из РСЗО и артиллерии. Предварительно, целью были объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко.

"Есть попадания в частный сектор, по жилой застройке. По предварительным данным ударили из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Пока сейчас люди сидят в подвалах, у нас продолжается обстрел", - подчеркнул Зарко.

По словам местных жителей, в части Белополья пропала электроэнергия.

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