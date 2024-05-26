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Оккупанты обстреляли Белополье на Сумщине из РСЗО и артиллерии, есть проблемы с электроснабжением

Білопілля

Сегодня, 26 мая, утром российские войска обстреляли центр Белополья из РСЗО и артиллерии. Предварительно, целью были объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко.

"Есть попадания в частный сектор, по жилой застройке. По предварительным данным ударили из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Пока сейчас люди сидят в подвалах, у нас продолжается обстрел", - подчеркнул Зарко.

По словам местных жителей, в части Белополья пропала электроэнергия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение дня на Сумщине зафиксировали 204 взрыва: враг атаковал 12 громад области из различного вооружения

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обстрел (27057) Сумская область (3094)


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А дідо Бідон заборонив давати відповідь бо боїться екскалації. Все по християнськи-дали по рилу з права-підстав ліву сторону і молись за ху№ло та прости їх та ше і подякуй....
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26.05.2024 11:07 Ответить
Дідо бідон ! Класно я запам'ятав .
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26.05.2024 11:42 Ответить
Бо якби кацапи знали шо на їх вогонь зразу пекельна відповідь зі сторони ЗСУ то би перше ніж бахнути всирався в портки поносом.А так як на полігоні шарахнув та спокійно відїхав шмудяк і політуру жлюканити імбицили каліровані.
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26.05.2024 11:12 Ответить
Хіба що асхвальтом зелененьким бабахнути !
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26.05.2024 11:32 Ответить
хтось може мені сказати, якого хера по цих пір напроти Білопілля функціонує https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа , 110/35/10 кВ, 50MVA?? чи дрони не літають через уордон на 13 кілометрів?? Або https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 ПС "8-е марта" , 110/35/10kV, 16.3 MVA, до якої від кордону 8 кілометрів?
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26.05.2024 11:59 Ответить
 
 