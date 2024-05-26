Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині з РСЗВ та артилерії, є проблеми з електропостачанням

Сьогодні, 26 травня, зранку російські війська обстріляли центр Білопілля з РСЗВ та артилерії. Попередньо, ціллю були об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко.

"Є влучання у приватний сектор, по житловій забудові. За попередніми даними, ударили з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Поки зараз люди сидять у підвалах, у нас продовжується обстріл", - наголосив Зарко.

За словами місцевих мешканців, у частині Білопілля пропала електроенергія.

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