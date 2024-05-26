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Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині з РСЗВ та артилерії, є проблеми з електропостачанням

Білопілля

Сьогодні, 26 травня, зранку російські війська обстріляли центр Білопілля з РСЗВ та артилерії. Попередньо, ціллю були об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко.

"Є влучання у приватний сектор, по житловій забудові. За попередніми даними, ударили з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Поки зараз люди сидять у підвалах, у нас продовжується обстріл", - наголосив Зарко.

За словами місцевих мешканців, у частині Білопілля пропала електроенергія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня на Сумщині зафіксували 204 вибухи: ворог атакував 12 громад області з різного озброєння

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


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А дідо Бідон заборонив давати відповідь бо боїться екскалації. Все по християнськи-дали по рилу з права-підстав ліву сторону і молись за ху№ло та прости їх та ше і подякуй....
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26.05.2024 11:07 Відповісти
Дідо бідон ! Класно я запам'ятав .
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26.05.2024 11:42 Відповісти
Бо якби кацапи знали шо на їх вогонь зразу пекельна відповідь зі сторони ЗСУ то би перше ніж бахнути всирався в портки поносом.А так як на полігоні шарахнув та спокійно відїхав шмудяк і політуру жлюканити імбицили каліровані.
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26.05.2024 11:12 Відповісти
Хіба що асхвальтом зелененьким бабахнути !
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26.05.2024 11:32 Відповісти
хтось може мені сказати, якого хера по цих пір напроти Білопілля функціонує https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа , 110/35/10 кВ, 50MVA?? чи дрони не літають через уордон на 13 кілометрів?? Або https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 ПС "8-е марта" , 110/35/10kV, 16.3 MVA, до якої від кордону 8 кілометрів?
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26.05.2024 11:59 Відповісти
 
 