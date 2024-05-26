Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині з РСЗВ та артилерії, є проблеми з електропостачанням
Сьогодні, 26 травня, зранку російські війська обстріляли центр Білопілля з РСЗВ та артилерії. Попередньо, ціллю були об’єкти інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко.
"Є влучання у приватний сектор, по житловій забудові. За попередніми даними, ударили з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Поки зараз люди сидять у підвалах, у нас продовжується обстріл", - наголосив Зарко.
За словами місцевих мешканців, у частині Білопілля пропала електроенергія.
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Влад Крук #534638
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Сергій Малецький
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