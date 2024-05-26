В 7 областях потребители были без света, - Минэнерго

Вследствие российских обстрелов и по технологическим причинам обесточивание было в 7 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

В Хмельницкой области после ракетного обстрела были обесточены 13 населенных пунктов, в целом - более 11 тысяч абонентов. Также энергетики запитали 23 населенных пункта, которые обесточивались из-за непогоды.

В результате обстрелов Харьковщины были отключены 1,1 тысячи абонентов. Сейчас остаются обесточенными 38,5 тысячи абонентов в области - все из-за боевых действий. В Днепропетровской области из-за боевых действий обесточивался 31 абонент, продолжаются восстановительные работы.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 8,8 тысячи абонентов в трех населенных пунктах. Энергетики запитали более 9 тысяч абонентов. Остаются без напряжения 109 населенных пунктов, всего - 48,2 тысячи абонентов.

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Также из-за боевых действий отключалась электроэнергия в пяти населенных пунктах Сумщины. Энергетикам удалось все запитать.

В Черниговской области в результате боевых действий остается обесточенным 1501 абонент в 27 населенных пунктах.

Из-за непогоды без света были пять населенных пунктов Кировоградской области. По технологическим причинам отсутствовала электроэнергия в трех населенных пунктах Запорожской области.