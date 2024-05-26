У 7 областях споживачі були без світла, - Міненерго

Внаслідок російських обстрілів та через технологічні причини знеструмлення було у 7 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

У Хмельницькій області після ракетного обстрілу було знеструмлено 13 населених пунктів, загалом – понад 11 тисяч абонентів. Усіх заживили.Також енергетики заживили 23 населені пункти, які знеструмлювалися через негоду.

Внаслідок обстрілів Харківщини було відключено 1,1 тисячі абонентів. Наразі залишаються знеструмленими 38,5 тисячі абонентів в області – усі через бойові дії. У Дніпропетровській області через бойові дії знеструмлювався 31 абонент, тривають відновлювальні роботи.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 8,8 тисячі абонентів у трьох населених пунктах. Енергетики заживили понад 9 тисяч абонентів. залишаються без напруги 109 населених пунктів, загалом – 48,2 тисячі абонентів.

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Також через бойові дії вимикалася електроенергія в п’яти населених пунктах Сумщини. Енергетикам вдалося усе заживити.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишається знеструмленим 1501 абонент у 27 населених пунктах.

Через негоду без світла були п'ять населених пунктів Кіровоградської області. З технологічних причин була відсутня електроенергія у трьох населених пунктах Запорізької області.