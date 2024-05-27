Россияне заявили об атаке дронов на Орловскую область
В Орловской области России в результате повторной атаки беспилотников погиб водитель пожарной части, еще три спасателя получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков.
Он отметил, что ночью якобы украинские беспилотники атаковали топливно-заправочную станцию в городе Ливны. Когда на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, на АЗС упал еще один дрон.
"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые меры", - добавил губернатор.
В то же время местные жители сообщают о пожаре на Ливенской нефтебазе.
Напомним, Украинские беспилотники в ночь на 19 мая повредили по меньшей мере два российских истребителя - Су-27 и Су-34 - на территории аэродрома Кущевская в Краснодарском крае России.
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https://espreso.tv/svit-ukraina-mala-otrimati-shche-dva-roki-tomu-general-vps-ssha-pro-f-16
Звісно про базування не йшлося, мова йшла про використання таких аеродромів як транзитних та резервних, з можливістю аварійної посадки, дозаправки якого дрібного ТО
Не виключено що АЗС дійсно горіла Не виключено - що загинули пожежники Але прибрали інформацію що та АЗС була під стіною Лівенської нафтобази (по якій і вдарили БПЛА) І АЗС просто була "побічною втратою" - на неї вогонь з бази перекинувся А де саме загинули пожежники - взагалі нікого "не колише"!
Губєрнатор Орловської області бреше, що начебто прилетіло по АЗС.
по сообщению А. Клычкова:
утром 27 мая 2024 г. в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, в момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА, по предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8й областной пожарной части, еще 3 сотрудника служб пострадали, на месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия.
Але є нюанс. https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B026 АЗС №29 Роснєфті прямо через паркан з нафтобазою "Лівни" )))
кацапи такі передбачувані)
Нам це знадобилося - бо з наших рядів і судді постали і адвокати і прокурори Так що знання пригодилися