Россияне заявили об атаке дронов на Орловскую область

В Орловской области России в результате повторной атаки беспилотников погиб водитель пожарной части, еще три спасателя получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Он отметил, что ночью якобы украинские беспилотники атаковали топливно-заправочную станцию в городе Ливны. Когда на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, на АЗС упал еще один дрон.

"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые меры", - добавил губернатор.

В то же время местные жители сообщают о пожаре на Ливенской нефтебазе.

Напомним, Украинские беспилотники в ночь на 19 мая повредили по меньшей мере два российских истребителя - Су-27 и Су-34 - на территории аэродрома Кущевская в Краснодарском крае России.

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