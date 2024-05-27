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Россияне заявили об атаке дронов на Орловскую область

Орловська область

В Орловской области России в результате повторной атаки беспилотников погиб водитель пожарной части, еще три спасателя получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Он отметил, что ночью якобы украинские беспилотники атаковали топливно-заправочную станцию в городе Ливны. Когда на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, на АЗС упал еще один дрон.

"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые меры", - добавил губернатор.

В то же время местные жители сообщают о пожаре на Ливенской нефтебазе.

Напомним, Украинские беспилотники в ночь на 19 мая повредили по меньшей мере два российских истребителя - Су-27 и Су-34 - на территории аэродрома Кущевская в Краснодарском крае России.

Также смотрите: Оккупант бросается на дрон с ножом. ВИДЕО

Автор: 

АЗС (391) беспилотник (3580) россия (95481) дроны (3896)


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Топ комментарии
+9
Кто дамбит молодую ОНР?
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27.05.2024 07:31
+8
У другій половині 2017 року почали готуаати аєродроми під Ф16, но к 2019 році нарід скоїв колективний акт суіциду обрав Вальодю. Ф16 давно були б у ЗСУ, десь у 2019 році, як шоб оцей суіцид не був таким масовим.
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27.05.2024 07:43
+6
"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні!"
Не виключено що АЗС дійсно горіла Не виключено - що загинули пожежники Але прибрали інформацію що та АЗС була під стіною Лівенської нафтобази (по якій і вдарили БПЛА) І АЗС просто була "побічною втратою" - на неї вогонь з бази перекинувся А де саме загинули пожежники - взагалі нікого "не колише"!
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27.05.2024 08:11
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Кто дамбит молодую ОНР?
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27.05.2024 07:31 Ответить
Молода КНР або молода ВНР.
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27.05.2024 07:39 Ответить
ІЛОН МАСК ЗАЯВИВ ПРО "СКЛАДНУ ПРОБЛЕМУ", ПОВ'ЯЗАНУ З ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ
https://www.5.ua/dv/life/328330
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27.05.2024 07:32 Ответить
Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула вважає, що українські військові мали отримати винищувачі F-16 ще два роки тому

https://espreso.tv/svit-ukraina-mala-otrimati-shche-dva-roki-tomu-general-vps-ssha-pro-f-16
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27.05.2024 07:34 Ответить
У другій половині 2017 року почали готуаати аєродроми під Ф16, но к 2019 році нарід скоїв колективний акт суіциду обрав Вальодю. Ф16 давно були б у ЗСУ, десь у 2019 році, як шоб оцей суіцид не був таким масовим.
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27.05.2024 07:43 Ответить
Кому ти цю дичину розповідаєш?які аеродроми ..під які ф16...
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27.05.2024 08:09 Ответить
Дійсно існувала программа, у рамках якої готували для можливого приймання літаків НАТО (якщо не помиляюсь робилось це у рамках "Партнерство заради миру").
Звісно про базування не йшлося, мова йшла про використання таких аеродромів як транзитних та резервних, з можливістю аварійної посадки, дозаправки якого дрібного ТО
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27.05.2024 12:13 Ответить
То не ми. Знову тварюки палять біломор де не попадя.
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27.05.2024 07:34 Ответить
"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні!"
Не виключено що АЗС дійсно горіла Не виключено - що загинули пожежники Але прибрали інформацію що та АЗС була під стіною Лівенської нафтобази (по якій і вдарили БПЛА) І АЗС просто була "побічною втратою" - на неї вогонь з бази перекинувся А де саме загинули пожежники - взагалі нікого "не колише"!
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27.05.2024 08:11 Ответить
О, а я вже хтів спитати нашо ту заправку бити в ******, є кращі цілі, а воно ось як. То добре
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27.05.2024 08:38 Ответить
ну давайте вже по нафтобазі роснафти https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B026 "Лівни" . По ній ще ні разу не прилітало.
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27.05.2024 07:45 Ответить
Вгадав.
Губєрнатор Орловської області бреше, що начебто прилетіло по АЗС.
по сообщению А. Клычкова:
утром 27 мая 2024 г. в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, в момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА, по предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8й областной пожарной части, еще 3 сотрудника служб пострадали, на месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия.

Але є нюанс. https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B026 АЗС №29 Роснєфті прямо через паркан з нафтобазою "Лівни" )))
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27.05.2024 08:10 Ответить
Спочатку написав свій коментар Потім пішов униз по гілці і прочитав твій! Я "наче в воду дивився!"
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27.05.2024 08:13 Ответить
о! а я і не читав коменти під новиною. Тільки ось прочитав твій комент, який ти писав одночасно з моїм )))
кацапи такі передбачувані)
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27.05.2024 08:18 Ответить
У свій час (коли вчився в юрвузі) староста наш знайшов колишнього викладача Вищої партійної школи і він нам за гонорар прочитав курс лекцій по риториці (красномовству) У ВПШ він викладав курс пропаганди та контрпропаганди Учився цьому у Духовній академії РПЦ (що не дивно - бо саме священники найкраще вміють "лапшу на вуха вішать" людям)
Нам це знадобилося - бо з наших рядів і судді постали і адвокати і прокурори Так що знання пригодилися
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27.05.2024 08:28 Ответить
ну, щоб розуміти як кацапи брешуть, достатньо там пожити декілька років, і тоді розуміння їхньої сутності залишиться з тобою на все життя.
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27.05.2024 08:32 Ответить
Вони не брешуть.В них брехня це ситуативно альтернативна правда
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27.05.2024 08:52 Ответить
Помните и гордитесь падлюки рашистські
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27.05.2024 09:07 Ответить
Не ждали рашисткие мрази, что в эту игру можно играть вдвоём?!
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27.05.2024 11:01 Ответить
 
 