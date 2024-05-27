Росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область
В Орловській області Росії внаслідок повторної атаки безпілотників загинув водій пожежної частини, ще три рятувальники дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Він зазначив, що вночі нібито українські безпілотники атакували паливно-заправну станцію у місті Лівни. Коли на місце прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста, на АЗС упав ще один дрон.
"За попередніми даними, на превеликий жаль, унаслідок події загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще три співробітники служб постраждали. На місці події продовжують працювати оперативні та правоохоронні органи, проводяться необхідні заходи", - додав губернатор.
Водночас місцеві мешканці повідомляють про пожежу на Лівенській нафтобазі.
Нагадаємо, Українські безпілотники в ніч проти 19 травня пошкодили щонайменше два російські винищувачі - Су-27 та Су-34 - на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії.
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https://espreso.tv/svit-ukraina-mala-otrimati-shche-dva-roki-tomu-general-vps-ssha-pro-f-16
Звісно про базування не йшлося, мова йшла про використання таких аеродромів як транзитних та резервних, з можливістю аварійної посадки, дозаправки якого дрібного ТО
Не виключено що АЗС дійсно горіла Не виключено - що загинули пожежники Але прибрали інформацію що та АЗС була під стіною Лівенської нафтобази (по якій і вдарили БПЛА) І АЗС просто була "побічною втратою" - на неї вогонь з бази перекинувся А де саме загинули пожежники - взагалі нікого "не колише"!
Губєрнатор Орловської області бреше, що начебто прилетіло по АЗС.
по сообщению А. Клычкова:
утром 27 мая 2024 г. в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, в момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА, по предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8й областной пожарной части, еще 3 сотрудника служб пострадали, на месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия.
Але є нюанс. https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B026 АЗС №29 Роснєфті прямо через паркан з нафтобазою "Лівни" )))
кацапи такі передбачувані)
Нам це знадобилося - бо з наших рядів і судді постали і адвокати і прокурори Так що знання пригодилися