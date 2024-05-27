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Новини
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Росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область

Орловська область

В Орловській області Росії внаслідок повторної атаки безпілотників загинув водій пожежної частини, ще три рятувальники дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Він зазначив, що вночі нібито українські безпілотники атакували паливно-заправну станцію у місті Лівни. Коли на місце прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста, на АЗС упав ще один дрон.

"За попередніми даними, на превеликий жаль, унаслідок події загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще три співробітники служб постраждали. На місці події продовжують працювати оперативні та правоохоронні органи, проводяться необхідні заходи", - додав губернатор.

Водночас місцеві мешканці  повідомляють про пожежу на Лівенській нафтобазі.

Нагадаємо, Українські безпілотники в ніч проти 19 травня пошкодили щонайменше два російські винищувачі  - Су-27 та Су-34 - на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів по російських НПЗ: Виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня

Автор: 

АЗС (1881) безпілотник (4144) росія (65098) дрони (4678)


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Топ коментарі
+9
Кто дамбит молодую ОНР?
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27.05.2024 07:31
+8
У другій половині 2017 року почали готуаати аєродроми під Ф16, но к 2019 році нарід скоїв колективний акт суіциду обрав Вальодю. Ф16 давно були б у ЗСУ, десь у 2019 році, як шоб оцей суіцид не був таким масовим.
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27.05.2024 07:43
+6
"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні!"
Не виключено що АЗС дійсно горіла Не виключено - що загинули пожежники Але прибрали інформацію що та АЗС була під стіною Лівенської нафтобази (по якій і вдарили БПЛА) І АЗС просто була "побічною втратою" - на неї вогонь з бази перекинувся А де саме загинули пожежники - взагалі нікого "не колише"!
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27.05.2024 08:11
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Кто дамбит молодую ОНР?
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27.05.2024 07:31 Відповісти
Молода КНР або молода ВНР.
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27.05.2024 07:39 Відповісти
ІЛОН МАСК ЗАЯВИВ ПРО "СКЛАДНУ ПРОБЛЕМУ", ПОВ'ЯЗАНУ З ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ
https://www.5.ua/dv/life/328330
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27.05.2024 07:32 Відповісти
Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула вважає, що українські військові мали отримати винищувачі F-16 ще два роки тому

https://espreso.tv/svit-ukraina-mala-otrimati-shche-dva-roki-tomu-general-vps-ssha-pro-f-16
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27.05.2024 07:34 Відповісти
У другій половині 2017 року почали готуаати аєродроми під Ф16, но к 2019 році нарід скоїв колективний акт суіциду обрав Вальодю. Ф16 давно були б у ЗСУ, десь у 2019 році, як шоб оцей суіцид не був таким масовим.
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27.05.2024 07:43 Відповісти
Кому ти цю дичину розповідаєш?які аеродроми ..під які ф16...
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27.05.2024 08:09 Відповісти
Дійсно існувала программа, у рамках якої готували для можливого приймання літаків НАТО (якщо не помиляюсь робилось це у рамках "Партнерство заради миру").
Звісно про базування не йшлося, мова йшла про використання таких аеродромів як транзитних та резервних, з можливістю аварійної посадки, дозаправки якого дрібного ТО
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27.05.2024 12:13 Відповісти
То не ми. Знову тварюки палять біломор де не попадя.
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27.05.2024 07:34 Відповісти
"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні!"
Не виключено що АЗС дійсно горіла Не виключено - що загинули пожежники Але прибрали інформацію що та АЗС була під стіною Лівенської нафтобази (по якій і вдарили БПЛА) І АЗС просто була "побічною втратою" - на неї вогонь з бази перекинувся А де саме загинули пожежники - взагалі нікого "не колише"!
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27.05.2024 08:11 Відповісти
О, а я вже хтів спитати нашо ту заправку бити в ******, є кращі цілі, а воно ось як. То добре
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27.05.2024 08:38 Відповісти
ну давайте вже по нафтобазі роснафти https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B026 "Лівни" . По ній ще ні разу не прилітало.
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27.05.2024 07:45 Відповісти
Вгадав.
Губєрнатор Орловської області бреше, що начебто прилетіло по АЗС.
по сообщению А. Клычкова:
утром 27 мая 2024 г. в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, в момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА, по предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8й областной пожарной части, еще 3 сотрудника служб пострадали, на месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия.

Але є нюанс. https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B026 АЗС №29 Роснєфті прямо через паркан з нафтобазою "Лівни" )))
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27.05.2024 08:10 Відповісти
Спочатку написав свій коментар Потім пішов униз по гілці і прочитав твій! Я "наче в воду дивився!"
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27.05.2024 08:13 Відповісти
о! а я і не читав коменти під новиною. Тільки ось прочитав твій комент, який ти писав одночасно з моїм )))
кацапи такі передбачувані)
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27.05.2024 08:18 Відповісти
У свій час (коли вчився в юрвузі) староста наш знайшов колишнього викладача Вищої партійної школи і він нам за гонорар прочитав курс лекцій по риториці (красномовству) У ВПШ він викладав курс пропаганди та контрпропаганди Учився цьому у Духовній академії РПЦ (що не дивно - бо саме священники найкраще вміють "лапшу на вуха вішать" людям)
Нам це знадобилося - бо з наших рядів і судді постали і адвокати і прокурори Так що знання пригодилися
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27.05.2024 08:28 Відповісти
ну, щоб розуміти як кацапи брешуть, достатньо там пожити декілька років, і тоді розуміння їхньої сутності залишиться з тобою на все життя.
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27.05.2024 08:32 Відповісти
Вони не брешуть.В них брехня це ситуативно альтернативна правда
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27.05.2024 08:52 Відповісти
Помните и гордитесь падлюки рашистські
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27.05.2024 09:07 Відповісти
Не ждали рашисткие мрази, что в эту игру можно играть вдвоём?!
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27.05.2024 11:01 Відповісти
 
 