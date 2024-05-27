Росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область

В Орловській області Росії внаслідок повторної атаки безпілотників загинув водій пожежної частини, ще три рятувальники дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Він зазначив, що вночі нібито українські безпілотники атакували паливно-заправну станцію у місті Лівни. Коли на місце прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста, на АЗС упав ще один дрон.

"За попередніми даними, на превеликий жаль, унаслідок події загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще три співробітники служб постраждали. На місці події продовжують працювати оперативні та правоохоронні органи, проводяться необхідні заходи", - додав губернатор.

Водночас місцеві мешканці повідомляють про пожежу на Лівенській нафтобазі.

Нагадаємо, Українські безпілотники в ніч проти 19 травня пошкодили щонайменше два російські винищувачі - Су-27 та Су-34 - на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів по російських НПЗ: Виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня