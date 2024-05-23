Наслідки ударів по російських НПЗ: Виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня

Виробництво бензину в Росії знижується третій тиждень поспіль на тлі серії нальотів українських дронів, котрі в травні вразили щонайменше п’ять великих нафтопереробних заводів РФ. Так, за тиждень з 13 по 19 травня російські НПЗ випустили 740 тис. тонн бензину – мінімальний обсяг із жовтня минулого року.

Це випливає з даних Росстату, передає The Moscow Times.

Порівняно з попереднім тижнем виробництво впало ще на 2,5%, стосовно початку травня – на 5%, а якщо порівнювати з рівнями кінця грудня, коли НПЗ випускали понад 930 тис. тонн бензину щотижня, – на 20%.

Випуск дизельного палива, згідно з даними Росстату, просів на 7,1% за тиждень, до 1,56 млн тонн. Порівняно з кінцем минулого року НПЗ скоротили виробництво на 11%, або майже на 200 тис. тонн на тиждень.

Удари по НПЗ

Російські нафтовики поки безсилі захистити свої заводи від атак БПЛА. Так, 9 травня дрон атакував розташований у Башкирії завод "Газпром Нефтехим Салават", що випускає близько 600 тис. тонн високоокатонового бензину щорічно.

Наступного дня під ударом виявився найбільший НПЗ Калузької області, а ще через два дні – Волгоградський НПЗ "Лукойла". Він був змушений зупинити головну установку переробки нафти, яку перезапустили 16 травня.

17 травня вдруге з початку року зупинився Туапсинський НПЗ "Роснефти" – єдиний на чорноморському узбережжі Росії. Завод потужністю 12 млн тонн на рік простоював із зими через пожежу, спричинену атакою БПЛА. Його перезапустили наприкінці квітня, але через три тижні він знову зазнав удару, в результаті якого вийшла з ладу одна з установок. Завод перезапустили 19 травня.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.

Експорт бензину з Росії

Росія за квітень скоротила експорт автобензинів залізничним транспортом на 31% у добовому вираженні в порівнянні з березнем – до 215,29 тис. тонн із 323,16 тис. тонн.

Скорочення відвантажень пов'язане здебільшого із введеною з 1 березня 2024 року піврічною забороною на експорт бензину.

Однак у травні 2024 року російський уряд призупинив дію тимчасової заборони на експорт бензину для виробників палива до 30 червня поточного року.