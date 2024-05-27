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АЗС (391) Сергей Куюн (18) горючее (14)

Эксперт рассказал об опасности горючего из "дешевых" АЗС: бодяга, недолив, уклонение от налогов

азс,пальне

Основные факторы низкой стоимости горючего на АЗС, которые торгуют "дешевым" топливом, - низкое качество, недолив и неуплата налогов.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.

"Качество (читай бодяга). Лабораторные проверки "социального" бензина, которые мне приходилось видеть в последнее время, свидетельствуют о добавлении 10-15% спиртов - легкого соединения, которое увеличивает не только объем продукта, но и расход топлива. В своих расчетах я оценил перерасход в скромные 7,5% (4 грн/л), хотя приходилось слышать оценки на уровне 10-12%. Недолив. Точечные замеры говорят о том, что наиболее часто и наиболее объемно недоливы практикуются на так называемых "бочках". Сягают недоливы 2-3%, благодаря чему цена "улучшается" на 1-1,5 грн/л", - написал Куюн.

Эксперт отметил, что еще одним фактором, влияющим на цену топлива, является неуплата налогов.

"Разница между этими "социально ориентированными" и "дорогими" АЗС в среднем 2 грн/л", - отметил директор Консалтинговой компании "А-95".

Если просуммировать все факторы "оптимизации", а фактически намахивания государства и потребителя, отметил он, "дешевое" топливо уже не выглядит таким уж и дешевым.

"По факту оно стоит столько же или даже дороже чем в известных национальных сетях. Соответственно, "дорогое" топливо не выглядит таким уж и дорогим. АЗС, которые торгуют "дешевым" топливом и фактически без классической наценки, зарабатывают на недоливах и неуплате налогов до 3,5 грн/л на дизеле и до 7,5 грн/л на бензине, который к тому же и бодяжат", - написал Куюн.

дешеве пальне на АЗС

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В итоге, эксперт порекомендовал не верить в чудеса.

"Не рекомендую верить в чудеса. Эти фокусы заключаются или в обворовывании государства, или в обворовывании самого потребителя. А иногда - всех сразу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может достичь 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal - в среднем по 100 млн гривен.
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Топ комментарии
+6
Заказне, конкурентів "топить".
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27.05.2024 18:35
+3
дякую. хіба не робота влади контролювати якість пального на АЗС та сплату податків. Ви там взангалі ї*ті
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27.05.2024 18:32
+2
Ну якщо він про цю БДСМ, то це дійсно галіма бодяга. Це єдиний бензин, на який матюкалася моя старенька Хонда Сівік, а вона в цьому плані дуже всеядна була!
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27.05.2024 18:44
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дякую. хіба не робота влади контролювати якість пального на АЗС та сплату податків. Ви там взангалі ї*ті
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27.05.2024 18:32 Ответить
їм немає коли, бо крадуть гроші із бюджету, а життя тих, кого вони вважають бидлом і бовдурами їх не цікавить.
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27.05.2024 18:58 Ответить
Заказне, конкурентів "топить".
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27.05.2024 18:35 Ответить
Ну якщо він про цю БДСМ, то це дійсно галіма бодяга. Це єдиний бензин, на який матюкалася моя старенька Хонда Сівік, а вона в цьому плані дуже всеядна була!
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27.05.2024 18:44 Ответить
То держава є чи немає для контролю пального та харчів? Чи тільки для відлову людей існує?
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27.05.2024 18:56 Ответить
на цієї бодягі проїздили більше 77 років при совку і ще 33 роки при Україні і нічого страшного не було. Ніхто не сказжився окрім крадіїв бюджету.
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27.05.2024 19:02 Ответить
77 + 33 = 110 років!

Це мабуть ви ще на волах іздите? Хочь у той час в рашкі воли були як зараз ломброджини. Мабуть і зарах в рашкі основна тягова, це ішак.
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27.05.2024 19:25 Ответить
Я так розумію, ти ніколи форсунки інжектора не міняв?
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27.05.2024 21:17 Ответить
Ні, не міняв. На ринку два дурня: один продає, другий покупає. Спирт краще і дешевше бензина, двигун працює краще, тільки витрата трохи більше. Бажанно прошивку на два типи пального мати: спирт і бензин.
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27.05.2024 22:55 Ответить
Для спирту треба спеціальне покриття циліндрів, щоб корозії потім не було...
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28.05.2024 01:02 Ответить
ніколи нікому такого не кажи. До 30х років минулого століття весь світ їздив серядникі на спирту, богатії на пару, жебраки на електромобілях. Причому спирт сами робили дома
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28.05.2024 13:33 Ответить
Єдине що, у спирта октанове число 115 і дійсно, бажанно переробити циліндри на 115.
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28.05.2024 13:35 Ответить
Хм.... Это сюрр... Значит по их логике:
Если я уклоняюсь от налогов и продаю из-под полы, я обязательно буду не доливать и бадяжить?0_о А зачем мне это? Мой бенз дешевле и всё равно маржа хорошая, клиент в постоянные. Нафига мне портить себе бизнес? Странный "эксперт".
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27.05.2024 19:39 Ответить
Даже в совковых пивнушках или разбавляли, или недоливали:

Объявление в пивном ларьке:

"Сегодня пиво не разбавляла, поэтому буду недоливать".
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28.05.2024 08:59 Ответить
Не путайте совок с рыночной экономикой (РЭ). Поэтому пример с пивным ларьком в тюрьме народов - так себе пример.
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28.05.2024 09:46 Ответить
бодяга, недолив, ухилення від податків

Якість пального особливо страждає від несплати податків!
(регоче)
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27.05.2024 19:50 Ответить
писали "икзперд розповів", а виявилося то директор якоїсь мутної компанії, і зовсім не икзперд.
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27.05.2024 21:02 Ответить
заказуха?
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28.05.2024 07:24 Ответить
 
 