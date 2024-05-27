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Новини
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Експерт розповів про небезпеку пального з "дешевих" АЗС: бодяга, недолив, ухилення від податків

азс,пальне

Основні фактори низької вартості пального на АЗС, які торгують "дешевим" пальним, – низька якість, недолив та несплата податків.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"Якість (читай бодяга). Лабораторні перевірки "соціального" бензину, які мені доводилось бачити останнім часом, свідчать про додавання 10-15% спиртів – легкої сполуки, яка збільшує не тільки обсяг продукту, але й розхід пального. У своїх розрахунках я оцінив перерозхід у скромні 7,5% (4 грн/л), хоча доводилось чути оцінки на рівні 10-12%. Недолив. Точкові заміри говорять про те, що найбільш часто й найбільш об’ємно недоливи практикуються на так званих "бочках". Сягають недоливи 2-3%, завдяки чому ціна "покращується" на 1-1,5 грн/л", – написав Куюн.

Експерт наголосив, що ще одним чинником, що впливає на ціну пального, є несплата податків.

"Різниця між цими "соціально орієнтованими" та "дорогими" АЗС в середньому 2 грн/л", – зазначив директор Консалтингової компанії "А-95".

Якщо просумувати всі фактори "оптимізації", а фактично намахування держави та споживача, зазначив він, "дешеве" пальне вже не виглядає таким вже й дешевим.

"По факту воно коштує стільки ж або навіть дорожче ніж у відомих національних мережах. Відповідно, "дороге" пальне не виглядає таким вже й дорогим. АЗС, які торгують "дешевим" пальним й фактично без класичної націнки, заробляють на недоливах та несплаті податків до 3,5 грн/л на дизелі та до 7,5 грн/л на бензині, який до того ж і бодяжать", – написав Куюн.

дешеве пальне на АЗС

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У підсумку, експерт порекомендував не вірити у дива.

"Не рекомендую вірити в дива. Ці фокуси полягають або в обкраданні держави, або в обкраданні самого споживача. А іноді – всіх одразу", – наголосив він.

Як повідомлялось раніше, за даними директора Конасалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 році недоплатила до бюджету до пів мільярда гривень податків. По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 млн гривень, по мережах Motto та Marshal – в середньому по 100 млн гривень.

Автор: 

АЗС (1881) Сергій Куюн (35) пальне (45)


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Топ коментарі
+6
Заказне, конкурентів "топить".
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27.05.2024 18:35
+3
дякую. хіба не робота влади контролювати якість пального на АЗС та сплату податків. Ви там взангалі ї*ті
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27.05.2024 18:32
+2
Ну якщо він про цю БДСМ, то це дійсно галіма бодяга. Це єдиний бензин, на який матюкалася моя старенька Хонда Сівік, а вона в цьому плані дуже всеядна була!
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27.05.2024 18:44
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дякую. хіба не робота влади контролювати якість пального на АЗС та сплату податків. Ви там взангалі ї*ті
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27.05.2024 18:32 Відповісти
їм немає коли, бо крадуть гроші із бюджету, а життя тих, кого вони вважають бидлом і бовдурами їх не цікавить.
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27.05.2024 18:58 Відповісти
Заказне, конкурентів "топить".
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27.05.2024 18:35 Відповісти
Ну якщо він про цю БДСМ, то це дійсно галіма бодяга. Це єдиний бензин, на який матюкалася моя старенька Хонда Сівік, а вона в цьому плані дуже всеядна була!
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27.05.2024 18:44 Відповісти
То держава є чи немає для контролю пального та харчів? Чи тільки для відлову людей існує?
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27.05.2024 18:56 Відповісти
на цієї бодягі проїздили більше 77 років при совку і ще 33 роки при Україні і нічого страшного не було. Ніхто не сказжився окрім крадіїв бюджету.
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27.05.2024 19:02 Відповісти
77 + 33 = 110 років!

Це мабуть ви ще на волах іздите? Хочь у той час в рашкі воли були як зараз ломброджини. Мабуть і зарах в рашкі основна тягова, це ішак.
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27.05.2024 19:25 Відповісти
Я так розумію, ти ніколи форсунки інжектора не міняв?
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27.05.2024 21:17 Відповісти
Ні, не міняв. На ринку два дурня: один продає, другий покупає. Спирт краще і дешевше бензина, двигун працює краще, тільки витрата трохи більше. Бажанно прошивку на два типи пального мати: спирт і бензин.
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27.05.2024 22:55 Відповісти
Для спирту треба спеціальне покриття циліндрів, щоб корозії потім не було...
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28.05.2024 01:02 Відповісти
ніколи нікому такого не кажи. До 30х років минулого століття весь світ їздив серядникі на спирту, богатії на пару, жебраки на електромобілях. Причому спирт сами робили дома
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28.05.2024 13:33 Відповісти
Єдине що, у спирта октанове число 115 і дійсно, бажанно переробити циліндри на 115.
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28.05.2024 13:35 Відповісти
Хм.... Это сюрр... Значит по их логике:
Если я уклоняюсь от налогов и продаю из-под полы, я обязательно буду не доливать и бадяжить?0_о А зачем мне это? Мой бенз дешевле и всё равно маржа хорошая, клиент в постоянные. Нафига мне портить себе бизнес? Странный "эксперт".
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27.05.2024 19:39 Відповісти
Даже в совковых пивнушках или разбавляли, или недоливали:

Объявление в пивном ларьке:

"Сегодня пиво не разбавляла, поэтому буду недоливать".
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28.05.2024 08:59 Відповісти
Не путайте совок с рыночной экономикой (РЭ). Поэтому пример с пивным ларьком в тюрьме народов - так себе пример.
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28.05.2024 09:46 Відповісти
бодяга, недолив, ухилення від податків

Якість пального особливо страждає від несплати податків!
(регоче)
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27.05.2024 19:50 Відповісти
писали "икзперд розповів", а виявилося то директор якоїсь мутної компанії, і зовсім не икзперд.
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27.05.2024 21:02 Відповісти
заказуха?
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28.05.2024 07:24 Відповісти
 
 