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Польша (8140) Александр Сырский (482)

Сырский и начальник Генштаба Польши Кукула обсудили вопросы подготовки украинских бойцов

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Польши и генерал Веслав Кукула провели телефонные переговоры.

Об этом главком написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинского войска, а также вопросы подготовки украинских бойцов.

"Имел беседу с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генералом Веславом Кукулой. Обсудили текущую ситуацию на поле боя, потребности украинского войска, а также вопросы подготовки украинских бойцов", - отметил Сырский.

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А питання збиття повітряних цілей потенційно небезпечних для кордонів НАТО ? Не на часі
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28.05.2024 00:22 Ответить
Сирок! Як там Харків? Як "плацдарми" ? Може пора про це сказати?
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28.05.2024 00:23 Ответить
Кукула теж росіянин?
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28.05.2024 00:33 Ответить
чувак чувака відіт іздалєка....
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28.05.2024 00:35 Ответить
а, як справи на полі бою? як справи з мобілізацією?
чим повинен займатися головнокомандувач?
чи, то звіт для безкутної?
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28.05.2024 07:46 Ответить
 
 