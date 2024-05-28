Сирський та начальник Генштабу Польщі Кукула обговорили питання підготовки українських бійців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєслав Кукула провели телефонні переговори.
Про це головком написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців.
"Мав бесіду з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців", - зазначив Сирський.
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чим повинен займатися головнокомандувач?
чи, то звіт для безкутної?