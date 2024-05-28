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Польща (8246) Олександр Сирський (503)

Сирський та начальник Генштабу Польщі Кукула обговорили питання підготовки українських бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєслав Кукула провели телефонні переговори.

Про це головком написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців.

"Мав бесіду з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців", - зазначив Сирський.

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А питання збиття повітряних цілей потенційно небезпечних для кордонів НАТО ? Не на часі
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28.05.2024 00:22 Відповісти
Сирок! Як там Харків? Як "плацдарми" ? Може пора про це сказати?
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28.05.2024 00:23 Відповісти
Кукула теж росіянин?
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28.05.2024 00:33 Відповісти
чувак чувака відіт іздалєка....
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28.05.2024 00:35 Відповісти
а, як справи на полі бою? як справи з мобілізацією?
чим повинен займатися головнокомандувач?
чи, то звіт для безкутної?
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28.05.2024 07:46 Відповісти
 
 