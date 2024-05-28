Ночью войска РФ запускали "Шахеды", была угроза для нескольких областей

В ночь на вторник войска РФ атаковали территорию Украины с применением ударных-дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, была угроза для южных регионов, а также для Днепропетровщины, Кировоградщины, Черкасской и Киевской областей.

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Сколько дронов враг запустил и о результате работы украинской ПВО пока информации нет.