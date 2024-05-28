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дрони (4293) Повітряні сили (2334)

Вночі війська РФ запускали "Шахеди", була загроза для кількох областей

шахед

У ніч проти вівторка війська РФ атакували територію України із застосуванням ударних-дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, була загроза для південних регіонів, а також для Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Південь: знищено 19 дронів, в освітньому закладі на Миколаївщині вибито вікна

Скільки дронів ворог запустив і про результат роботи української ППО наразі інформації немає.

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