Вночі війська РФ запускали "Шахеди", була загроза для кількох областей
У ніч проти вівторка війська РФ атакували територію України із застосуванням ударних-дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, була загроза для південних регіонів, а також для Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини.
Скільки дронів ворог запустив і про результат роботи української ППО наразі інформації немає.
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