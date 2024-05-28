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Премьер Бельгии Де Кроо о помощи Украине: Надо делать больше, быстрее и лучше
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о важности скорейшего предоставления Украине военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем продолжать поддерживать силы обороны Украины с помощью обучения, например в морском секторе, разминировании и управлении F-16. Это все будет во второй половине года. Также мы предоставим для этих самолетов техническое обслуживание. Я хочу четко сказать: делать надо больше, делать надо быстро и лучше", - подчеркнул бельгийский премьер.
По словам Де Кроо, только в этом году военная помощь Бельгии составила более 1 млрд евро.
Напомним, 28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности
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орки вишикували по кордону гаубиці, гради, смерчі, установки для пуску ракет та підлітають на літаках щоб бити КАБами і тупо рівняють все на відстані пострілу 40+-км
нагадаю що Харків, 35 км від кордону а це постріл гаубиці або града
нищити цю техніку їх зброєю ми не маємо права
а янелох зарізав програму наших ракет...
тому висновок...
40 на 800 це 33600 км2 сіра зона навіки.
доки ******* не одумаються...
і це без наступальних дій підарів.
33600 км2, мертва, зруйнована зона без людей та підприємств!!!!
а взагалі заборонити використовувати надану "союзникам" зброю.