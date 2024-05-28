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Новости Помощь Украине
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Премьер Бельгии Де Кроо о помощи Украине: Надо делать больше, быстрее и лучше

кроо

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о важности скорейшего предоставления Украине военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем продолжать поддерживать силы обороны Украины с помощью обучения, например в морском секторе, разминировании и управлении F-16. Это все будет во второй половине года. Также мы предоставим для этих самолетов техническое обслуживание. Я хочу четко сказать: делать надо больше, делать надо быстро и лучше", - подчеркнул бельгийский премьер.

По словам Де Кроо, только в этом году военная помощь Бельгии составила более 1 млрд евро.

Напомним, 28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Читайте: Первая поставка F-16 с подготовленными пилотами в Украину должна состояться до лета, - премьер Бельгии де Кроо
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Швидше - це 2028 рік?
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28.05.2024 13:10 Ответить
Це вони лише обіцяють в 2028 році. А от коли реально вони надійдуть...
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28.05.2024 13:25 Ответить
балаболки,лучше молча делали, чем так громко ,,помогали,,))за два года все эти речи звучат как издевательство с насмешкой-вы ждите лохи,а мы чего нибудь кинем с барского плеча,вы главное держитесь там
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28.05.2024 13:12 Ответить
Ф16 до 28-го року це також більше, а головне швидше?
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28.05.2024 13:12 Ответить
Пи₴дло чергове.
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28.05.2024 13:28 Ответить
уявіть карту БДій.
орки вишикували по кордону гаубиці, гради, смерчі, установки для пуску ракет та підлітають на літаках щоб бити КАБами і тупо рівняють все на відстані пострілу 40+-км
нагадаю що Харків, 35 км від кордону а це постріл гаубиці або града
нищити цю техніку їх зброєю ми не маємо права
а янелох зарізав програму наших ракет...
тому висновок...
40 на 800 це 33600 км2 сіра зона навіки.
доки ******* не одумаються...
і це без наступальних дій підарів.
33600 км2, мертва, зруйнована зона без людей та підприємств!!!!
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28.05.2024 13:35 Ответить
В цю зону виборці Зє будуть їздити "паржать".
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28.05.2024 13:45 Ответить
А для того, щоб було "ще більше і краще" треба не тільки заборонити використовувати "західну" зброю на території агресора (Україна зможе використовувати F-16 та іншу зброю, передану Бельгією, тільки на своїй території, - прем'єр де Кроо Джерело:

а взагалі заборонити використовувати надану "союзникам" зброю.
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28.05.2024 13:54 Ответить
усі західні політики пишуть про потреби прискорити надання зброї, а хто ж тоді гальмує?
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28.05.2024 14:17 Ответить
 
 