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Прем’єр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Треба робити більше, швидше та краще
Прем’єр-міністр Бельгі Александр Де Кроо заявив про важливість швидшого надання Україні військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжуватимемо підтримувати сили оборони України за допомогою навчання, наприклад у морському секторі, розмінуванні та управлінні F-16. Це все буде в другій половині року. Також ми надамо для цих літаків технічне обслуговування. Я хочу чітко сказати: робити треба більше, робити треба швидко і краще", - наголосив бельгійський прем'єр.
За словами Де Кроо, тільки цьогоріч військова допомога Бельгії становила понад 1 млрд євро.
Нагадаємо, 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки
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орки вишикували по кордону гаубиці, гради, смерчі, установки для пуску ракет та підлітають на літаках щоб бити КАБами і тупо рівняють все на відстані пострілу 40+-км
нагадаю що Харків, 35 км від кордону а це постріл гаубиці або града
нищити цю техніку їх зброєю ми не маємо права
а янелох зарізав програму наших ракет...
тому висновок...
40 на 800 це 33600 км2 сіра зона навіки.
доки ******* не одумаються...
і це без наступальних дій підарів.
33600 км2, мертва, зруйнована зона без людей та підприємств!!!!
а взагалі заборонити використовувати надану "союзникам" зброю.