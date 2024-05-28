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Бельгія (381) Александр Де Кроо (38)

Прем’єр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Треба робити більше, швидше та краще

кроо

Прем’єр-міністр Бельгі Александр Де Кроо заявив про важливість швидшого надання Україні військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо підтримувати сили оборони України за допомогою навчання, наприклад у морському секторі, розмінуванні та управлінні F-16. Це все буде в другій половині року. Також ми надамо для цих літаків технічне обслуговування. Я хочу чітко сказати: робити треба більше, робити треба швидко і краще", - наголосив бельгійський прем'єр.

За словами Де Кроо, тільки цьогоріч військова допомога Бельгії становила понад 1 млрд євро.

Нагадаємо, 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

Читайте: Перша поставка F-16 з підготовленими пілотами до України має відбутися до літа, - прем’єр Бельгії де Кроо

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Швидше - це 2028 рік?
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28.05.2024 13:10 Відповісти
Це вони лише обіцяють в 2028 році. А от коли реально вони надійдуть...
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28.05.2024 13:25 Відповісти
балаболки,лучше молча делали, чем так громко ,,помогали,,))за два года все эти речи звучат как издевательство с насмешкой-вы ждите лохи,а мы чего нибудь кинем с барского плеча,вы главное держитесь там
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28.05.2024 13:12 Відповісти
Ф16 до 28-го року це також більше, а головне швидше?
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28.05.2024 13:12 Відповісти
Пи₴дло чергове.
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28.05.2024 13:28 Відповісти
уявіть карту БДій.
орки вишикували по кордону гаубиці, гради, смерчі, установки для пуску ракет та підлітають на літаках щоб бити КАБами і тупо рівняють все на відстані пострілу 40+-км
нагадаю що Харків, 35 км від кордону а це постріл гаубиці або града
нищити цю техніку їх зброєю ми не маємо права
а янелох зарізав програму наших ракет...
тому висновок...
40 на 800 це 33600 км2 сіра зона навіки.
доки ******* не одумаються...
і це без наступальних дій підарів.
33600 км2, мертва, зруйнована зона без людей та підприємств!!!!
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28.05.2024 13:35 Відповісти
В цю зону виборці Зє будуть їздити "паржать".
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28.05.2024 13:45 Відповісти
А для того, щоб було "ще більше і краще" треба не тільки заборонити використовувати "західну" зброю на території агресора (Україна зможе використовувати F-16 та іншу зброю, передану Бельгією, тільки на своїй території, - прем'єр де Кроо Джерело:

а взагалі заборонити використовувати надану "союзникам" зброю.
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28.05.2024 13:54 Відповісти
усі західні політики пишуть про потреби прискорити надання зброї, а хто ж тоді гальмує?
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28.05.2024 14:17 Відповісти
 
 