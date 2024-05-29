Таллин перестал сдавать в аренду офисные помещения ЭПЦ (МП)

Эстонская православная церковь ЭПЦ (МП) в конце июля должна освободить помещение в центре Таллинна, где расположена канцелярия Церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет эстонский вещатель ERR.

"17 апреля управа района Кесклинн уведомила Эстонскую православную церковь Московского патриархата о расторжении договора аренды помещений на улице Пикк, 64/1-4. Помещения должны быть освобождены до 21 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному адресу на улице Пикк в Старом Таллинне расположена канцелярия ЭПЦ МП. Церковь получила помещение в бессрочную аренду от управы Кесклинна на основании распоряжения Таллиннской городской управы от 2005 года. Арендованная площадь составляет 270,3 м2 и стоит церкви 819,48 евро в месяц.

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Кроме здания на улице Пикк, в 2001 году Таллинн сдал в аренду ЭПЦ МП здание Невского собора (самый большой таллиннский православный храм на возвышении старого города). Также в 2006 году был подписан договор сроком на 99 лет о бесплатном праве на застройку с ЭПЦ МП на участке по адресу бульвар Лоопеалсе, 8 (западная часть Таллинна). Там был возведен храм ЭПЦ МП.

Также отмечается, что эстонское государство сдает в аренду ЭПЦ МП три церковных здания и один приходской дом в Таллинне.

Напомним, в апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс предложил признать Московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность в стране.