Таллінн припинив здавати в оренду офісні приміщення ЕПЦ (МП)

Естонська православна церква ЕПЦ (МП) наприкінці липня має звільнити приміщення в центрі Таллінна, де розташована канцелярія Церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише естонський мовник ERR.

"17 квітня управа району Кесклінн повідомила Естонську православну церкву Московського патріархату про розірвання договору оренди приміщень на вулиці Пікк, 64/1-4. Приміщення мають бути звільнені до 21 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вказаною адресою на вулиці Пікк у Старому Таллінні розташована канцелярія ЕПЦ МП. Церква отримала приміщення у безстрокову оренду від управи Кесклінна на підставі розпорядження Талліннської міської управи від 2005 року. Орендована площа становить 270,3 м2 і коштує церкві 819,48 євро на місяць.

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Крім будівлі на вулиці Пікк, в 2001 році Таллінн здав в оренду ЕПЦ МП будівлю Невського собору (найбільший талліннський православний храм на узвишші старого міста). Також у 2006 році був підписаний договір строком на 99 років про безкоштовне право на забудову з ЕПЦ МП на ділянці за адресою бульвар Лоопеалсе, 8 (західна частина Таллінна). Там був зведений храм ЕПЦ МП.

Також зазначається, що естонська держава здає в оренду ЕПЦ МП три церковні будівлі та один парафіяльний будинок у Таллінні.

Нагадаємо, у квітні міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.