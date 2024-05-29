Россияне ударили по Харьковскому району (обновлено)
Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову, в городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!" - отметил он.
По словам главы ОВА Синегубова, удар был нанесен по открытой территории в Харьковском районе. Пока о пострадавших неизвестно.
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Самі ж Липці знаходяться на висоті, що може надати ворожій артилерії перевагу та можливість вести удари по всьому Харкову. Тоді під удари потраплять не лише Салтівка, а й кільцева дорога як одна з важливих логістичних артерій ЗСУ.
Тому Липці відіграють важливе стратегічне значення на Харківському напрямку.