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Россияне ударили по Харьковскому району (обновлено)

Росіяни обстрілюють Харків

Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!" - отметил он.

По словам главы ОВА Синегубова, удар был нанесен по открытой территории в Харьковском районе. Пока о пострадавших неизвестно.

Читайте: Сутки на Харьковщине: удар КАБом по гольф-клубу в Харькове и обстрелы региона, есть пострадавший и разрушения
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Чортові ушльопки козлорогі.
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29.05.2024 10:41 Ответить
Битва за селище Липці й не допущення його захоплення рашистськими військами є надважливим завданням! Адже цей населений пункт знаходиться на відстані артилерійського пострілу до північної околиці Харкова. Йдеться про район Північна Салтівка. Тож, як і 2022 року, ворог у разі окупації Липців знову за допомогою РСЗВ зміг би бити по Харкову.
Самі ж Липці знаходяться на висоті, що може надати ворожій артилерії перевагу та можливість вести удари по всьому Харкову. Тоді під удари потраплять не лише Салтівка, а й кільцева дорога як одна з важливих логістичних артерій ЗСУ.
Тому Липці відіграють важливе стратегічне значення на Харківському напрямку.
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29.05.2024 11:11 Ответить
 
 