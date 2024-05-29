Россияне ударили по Харьковскому району (обновлено)

Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!" - отметил он.

По словам главы ОВА Синегубова, удар был нанесен по открытой территории в Харьковском районе. Пока о пострадавших неизвестно.

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