Росіяни вдарили по Харківському району (оновлено)
Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову, у місті лунають вибухи.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!" - зазначив він.
За словами глави ОВА Синєгубова, удару було завдано по відкритій території у Харківському районі. Наразі про постраждалих невідомо.
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Самі ж Липці знаходяться на висоті, що може надати ворожій артилерії перевагу та можливість вести удари по всьому Харкову. Тоді під удари потраплять не лише Салтівка, а й кільцева дорога як одна з важливих логістичних артерій ЗСУ.
Тому Липці відіграють важливе стратегічне значення на Харківському напрямку.