Росіяни вдарили по Харківському району (оновлено)

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!" - зазначив він.

За словами глави ОВА Синєгубова, удару було завдано по відкритій території у Харківському районі. Наразі про постраждалих невідомо.

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