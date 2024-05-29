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Росіяни вдарили по Харківському району (оновлено)

Росіяни обстрілюють Харків

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Харкові чутно вибух. Будьте обережні!" - зазначив він.

За словами глави ОВА Синєгубова, удару було завдано по відкритій території у Харківському районі. Наразі про постраждалих невідомо.

Читайте: Доба на Харківщині: удар КАБом по гольф-клубу у Харкові та обстріли регіону, є постраждалий і руйнування

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29.05.2024 10:41 Відповісти
Битва за селище Липці й не допущення його захоплення рашистськими військами є надважливим завданням! Адже цей населений пункт знаходиться на відстані артилерійського пострілу до північної околиці Харкова. Йдеться про район Північна Салтівка. Тож, як і 2022 року, ворог у разі окупації Липців знову за допомогою РСЗВ зміг би бити по Харкову.
Самі ж Липці знаходяться на висоті, що може надати ворожій артилерії перевагу та можливість вести удари по всьому Харкову. Тоді під удари потраплять не лише Салтівка, а й кільцева дорога як одна з важливих логістичних артерій ЗСУ.
Тому Липці відіграють важливе стратегічне значення на Харківському напрямку.
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29.05.2024 11:11 Відповісти
 
 