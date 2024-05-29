Австрия официально присоединилась к инициативе ПВО "Sky Shield"

Австрия подписала меморандум в рамках программы противовоздушной и противоракетной обороны "Европейский небесный щит" (сокращенно "Sky Shield"), завершив официальное присоединение к инициативе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Австрия присоединилась к инициативе по противовоздушной обороне "Небесный щит". Министр обороны Клаудиа Таннер подписала в Брюсселе соответствующую декларацию о намерениях с Германией. Инициатива "Небесный щит" является реакцией на нападение России на Украину и имеет целью создать более сильный зонтик противовоздушной обороны над Европой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание меморандума о взаимопонимании состоялось на полях встречи министров обороны стран-членов ЕС.

"Этот шаг сегодня является очень важным для безопасности австрийцев", - заявила Таннер перед церемонией подписания.

По ее словам, Австрии, как нейтральному государству, в частности, необходимо защитить себя от угроз с воздуха и защитить австрийцев от беспилотников и крылатых ракет.

Она возразила, что присоединение Австрии к инициативе якобы нарушает нейтралитет страны, как это утверждают правые популисты. Она подчеркнула, что, согласно конституции, нейтралитет должен быть защищен всеми доступными средствами.

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Что такое инициатива "Небесный щит"

"Sky Shield" ("Небесный щит") была предложена канцлером Германии Олафом Шольцом с целью укрепить ПВО стран НАТО, находящихся в европейской части Альянса. Инициатива была подписана 13 октября 2022 года.

Основной целью проекта противовоздушного зонтика над Европой является создание полностью скоординированной многоэшелонированной ПВО, включающей системы малой (радиус действия до 15 км), средней (радиус действия до 50 км) и большой дальности (радиус действия свыше 50 км). Отличием этой инициативы от подобных других является то, что страны-участницы договора планируют совместно закупить определенные системы ПВО. Это позволит покрыть максимальную возможную площадь при минимальных затратах. Кроме того, совместное приобретение позволит сэкономить как при их закупке, так и на эксплуатационных расходах.

В рамках европейской инициативы "Небесный щит" планируется установить три системы ПВО: