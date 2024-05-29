Австрія офіційно доєдналась до ініціативи ППО "Sky Shield"

Австрія підписала меморандум в рамках програми протиповітряної та протиракетної оборони "Європейський небесний щит" (скорочено "Sky Shield"), завершивши офіційне приєднання до ініціативи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Австрія приєдналася до ініціативи з протиповітряної оборони "Небесний щит". Міністр оборони Клаудіа Таннер підписала у Брюсселі відповідну декларацію про наміри з Німеччиною. Ініціатива "Небесний щит" є реакцією на напад Росії на Україну і має на меті створити сильнішу парасольку протиповітряної оборони над Європою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання меморандуму про взаєморозуміння відбулося на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Цей крок сьогодні є дуже важливим для безпеки австрійців", - заявила Таннер перед церемонією підписання.

За її словами, Австрії, як нейтральній державі, зокрема, необхідно захистити себе від загроз з повітря і захистити австрійців від безпілотників і крилатих ракет.

Вона заперечила, що приєднання Австрії до ініціативи нібито порушує нейтралітет країни, як це стверджують праві популісти. Вона наголосила, що, згідно з конституцією, нейтралітет має бути захищений усіма доступними засобами.

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Що таке ініціатива "Небесний щит"

"Sky Shield" ("Небесний щит") була запропонована канцлером Німеччини Олафом Шольцом з метою зміцнити ППО країн НАТО, які перебувають у Європейській частині альянсу. Ініціативу було підписано 13 жовтня 2022 року.

Основною метою проєкту протиповітряної парасольки над Європою є створення повністю скоординованої багатоешелонованої ППО, що включає системи малої (радіус дії до 15 км), середньої (радіус дії до 50 км) і великої дальності (радіус дії понад 50 км). Відмінністю цієї ініціативи від подібних інших є те, що країни-учасниці договору планують спільно закупити певні системи ППО. Це дасть змогу покрити максимальну можливу площу за мінімальні витрати, крім того, спільне придбання дасть змогу заощадити як під час їхньої закупівлі, так і на експлуатаційних витратах.

У рамках Європейської ініціативи "Небесний щит" планується встановити три системи ППО: