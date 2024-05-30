Один из городов на Хмельнитчине частично обесточен из-за российских обстрелов
В Хмельницкой области отключен от электроснабжения один из городов в результате российского обстрела.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
Область была атакована дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 10 вражеских целей в регионе.
"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.
Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала", - добавил глава области.
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Ан Мур
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Анатолий К 65c6a92d
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Sergiy Vitalyovich
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