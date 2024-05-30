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обстрел (25782) Хмельнитчина (896)

Один из городов на Хмельнитчине частично обесточен из-за российских обстрелов

В одному з міст Хмельниччини відключили світло через обстріл

В Хмельницкой области отключен от электроснабжения один из городов в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

Область была атакована дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 10 вражеских целей в регионе.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.

Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала", - добавил глава области.

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Старкон
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30.05.2024 10:53 Ответить
Так, всі телеграми писали, що ворог направив левову частину шахедів і ракет на Староконстантинів. Дрони збили, а ракети не всі. Кацапи після кожного удару пишуть, що знищили все, але раз за разом на протязі двох років шмалять по цьому місту, то виходить, що нічого в них не вийшло і ніколи не вийде, постійно брешуть, брешуть і ще раз брешуть. А меря і мордва на болотах, радіє за вялічія їх терористичних військ.
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30.05.2024 11:08 Ответить
В чотири заходи били і дронами і ракетами. Другий підряд масований обстріл і по Хмельниччині (один "Шахед" пролетів прямо через центр Хмельницького). Вочевидь, рашисти мають якусь інформацію, якщо так цілеспрямовано зайнялися областю, адже минулі рази теж були не випадкові і вони знали, куди і коли бити та досягли результату.
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30.05.2024 12:58 Ответить
 
 