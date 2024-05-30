Один из городов на Хмельнитчине частично обесточен из-за российских обстрелов

В Хмельницкой области отключен от электроснабжения один из городов в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

Область была атакована дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 10 вражеских целей в регионе.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии.



Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала", - добавил глава области.

Также смотрите: Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, 8 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ