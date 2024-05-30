Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, 8 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска ранили восемь граждан. Под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Максимильяновка и Константиновка. Кураховская громада 9 раз попадала под обстрелы: повреждены 3 многоэтажки в Горняке и 1 в Кураховке.

Краматорский район

В Лимане ранены 8 человек, повреждены 3 многоэтажки и 3 админздания. Также в Торском полностью уничтожены 3 дома.

Бахмутский район

В Торецкой громаде повреждены 13 домов: 6 в Торецке, 6 в Нелиповке и 1 в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома и 12 хозяйственных построек. В Северске разрушены 3 дома, повреждено админздание.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 199 человек, в том числе 21 ребенок.

Напомним, днем 29 мая 2024 года войска РФ трижды обстреляли Лиман Донецкой области. По меньшей мере 8 человек получили ранения.















