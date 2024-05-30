Окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донеччині, 8 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

У Донецькій області минулої доби російські війська поранили вісьмох громадян. Під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. Курахівська громада 9 разів потрапляла під обстріли: пошкоджено 3 багатоповерхівки у Гірнику і 1 у Курахівці.

Краматорський район

У Лимані поранено 8 людей, пошкоджені 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у Торському повністю знищені 3 будинки.

Бахмутський район

У Торецькій громаді пошкоджені 13 будинків: 6 у Торецьку, 6 у Неліпівці і 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 будинки і 12 господарчих будівель. У Сіверську зруйновано 3 будинки, пошкоджено адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 21 дитину.

Нагадаємо, вдень 29 травня 2024 року війська РФ тричі обстріляли Лиман Донецької області. Щонайменше 8 людей зазнали поранень.















