Одне з міст на Хмельниччині частково знеструмлено через російський обстріл
На Хмельниччині відключено від електропостачання одне із міст внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
Область було атаковано дронами та ракетами. Сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей в регіоні.
"Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.
Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила", - додав очільник області.
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Ан Мур
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Sergiy Vitalyovich
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