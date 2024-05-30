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обстріл (27098) Хмельниччина (914)

Одне з міст на Хмельниччині частково знеструмлено через російський обстріл

В одному з міст Хмельниччини відключили світло через обстріл

На Хмельниччині відключено від електропостачання одне із міст внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

Область було атаковано дронами та ракетами. Сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей в регіоні.

"Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.

Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила", - додав очільник області.

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Старкон
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30.05.2024 10:53 Відповісти
Так, всі телеграми писали, що ворог направив левову частину шахедів і ракет на Староконстантинів. Дрони збили, а ракети не всі. Кацапи після кожного удару пишуть, що знищили все, але раз за разом на протязі двох років шмалять по цьому місту, то виходить, що нічого в них не вийшло і ніколи не вийде, постійно брешуть, брешуть і ще раз брешуть. А меря і мордва на болотах, радіє за вялічія їх терористичних військ.
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30.05.2024 11:08 Відповісти
В чотири заходи били і дронами і ракетами. Другий підряд масований обстріл і по Хмельниччині (один "Шахед" пролетів прямо через центр Хмельницького). Вочевидь, рашисти мають якусь інформацію, якщо так цілеспрямовано зайнялися областю, адже минулі рази теж були не випадкові і вони знали, куди і коли бити та досягли результату.
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30.05.2024 12:58 Відповісти
 
 