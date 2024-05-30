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Новости Война
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обстрел (25782) Харьковщина (5576)

Россияне обстреляли ряд населенных пунктов Харьковщины, пострадали 3 человека, в том числе - ребенок

Обстріли Харківщини окупантами

Российские оккупационные войска нанесли удары по 4 населенным пунктам Харьковщины, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе - ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне обстреляли село Красная Поляна Староверовской громады. Известно о 3 пострадавших, в том числе - ребенке 2017 года рождения.

Около 08:00 войска РФ атаковали FPV-дронами с. Ивашки Золочевской громады. Поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Никто не пострадал.

В 10:00, по предварительной информации, в результате попадания двух КАБов по с. Юрченково Волчанской громады, разрушены два магазина. Пострадавших нет.

Также в 12:00 в с. Колодязное Двуречанской громады из-за обстрелов был поврежден частный дом. Без пострадавших.

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