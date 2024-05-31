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Новости Война
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Зеленский: Не думаю, что Путин сумасшедший. Он опасен, это гораздо страшнее

Зеленський про Путіна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин похож на Адольфа Гитлера, и что российская армия даже использовала те же маршруты, что и войска Гитлера, чтобы захватить Киев.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в случае победы России в Украине, Путин захочет еще больше изменить границы Европы и нападет на другие страны. В таком случае была бы Третья мировая война, сказал Зеленский.

"Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", - отметил президент.

Читайте: Путин пригрозил западным странам "серьезными последствиями" в случае разрешения Украине бить по территории РФ

Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же самые маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.

Глава государства добавил, что жестокая "методология" Путина была такой же, как и в нацистской Германии. Она включала "массовые казни, захоронения и изнасилования".

Также читайте: Зеленский примет участие в конференции по безопасности в Сингапуре, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) путин владимир (31252)


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Топ комментарии
+9
Божевільні це ті 73% які віддали свої голоси за тебе,а путін плановий кацабський вбивця
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31.05.2024 14:33
+7
Зеленський: Не думаю

все!
більше, нема чого додати!
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31.05.2024 14:33
+6
звісно ж чию, тов сраліна - голову в пісок 👿
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31.05.2024 14:33
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**** партнєр легетвмний як в наш прострочений. Зараз знову начне киздіти що вофка хароший і хоче міру. І побіжить в дупу заглядувати мир там шукати.
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31.05.2024 14:31 Ответить
А чию методологію застосовував зеленський перед широкомасштабним вторгненням?
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31.05.2024 14:31 Ответить
звісно ж чию, тов сраліна - голову в пісок 👿
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31.05.2024 14:33 Ответить
а ось так ? "побачив мир в очах путіна", а байден своїми повідомленнями про напад підривав інвєстіціонний клімат, курва ЗЄльона !!!

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31.05.2024 15:07 Ответить
Вова, які гітлерівські маршрути рашки на Київ?
Тобі лука мудіщев не ті карти підсунув
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31.05.2024 14:31 Ответить
Почитай хоч книжку яку, про оборону Києва в 41-му.
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31.05.2024 14:35 Ответить
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31.05.2024 15:12 Ответить
Це карта південного фасу оборони. З Півночі німцями був вже захоплений Чернігів і наступ йшов практично тим же маршрутом яким йшла русня в 2022-му.
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31.05.2024 15:34 Ответить
)(уйло-небезпечний тоді,коли його в морду не вдарили
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31.05.2024 14:32 Ответить
Божевільні це ті 73% які віддали свої голоси за тебе,а путін плановий кацабський вбивця
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31.05.2024 14:33 Ответить
Не путін, а диктатор *****, потрібно правильно говорити! І Україну це не повинно звидювати чи він небезпечний чи божевільний, його потрібно знищити разом зі всіжю його кликою!
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31.05.2024 14:33 Ответить
Буряти теж кацапи?
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31.05.2024 14:37 Ответить
Ні це окремий народ, який знаходиться під гнітом кацапів!
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31.05.2024 14:42 Ответить
Складне питання. Технічно вони росіяни. Якщо підтримують їх цінності, то і душею теж росіяни. Так само і інші азіати і кавказці, що входять до складу російської федерації.
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31.05.2024 14:53 Ответить
Ви, особисто, це знали? бо я, як середньостатистична особа, ні. "Окупаційну більшовицьку владу на території Бурятії було встановлено в лютому https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 , але вже влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 її було повалено. У Забайкаллі за підтримки японських військ встановилася військова диктатура отамана Семенова, в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 Бурятію окупували японські війська, а в квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 - армія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ."
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31.05.2024 15:43 Ответить
Зеленський: Не думаю

все!
більше, нема чого додати!
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31.05.2024 14:33 Ответить
не може бути ! ти просто погано дивився в очко , там мир і дружба .
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31.05.2024 14:35 Ответить
Важко зрозуміти потік свідомості Зєлєнского, а тим більше знайти у ньому логіку. Божевільні - то власне і є найбільш небезпечні. І тому світ і боїться, що не знає, чи божевільний пуцин насправді.
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31.05.2024 14:36 Ответить
"...Не думаю..."

Самий влучний лозунг про Зеленського.
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31.05.2024 14:37 Ответить
''Немає часу думати стратегічно''
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31.05.2024 14:43 Ответить
Немає мізків, а не часу.
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31.05.2024 14:45 Ответить
Україна вже була окупована росією, коли путін ще не народився.
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31.05.2024 14:39 Ответить
хоч під час другої світової небуло нато але тоді більш рішучі лідери були,відсіч дали нацистам, але я вже не впевнений, що зараз якщо нацистська рф очолювана ****** полізе до якоїсь країни з блоку то буде адекватна реакція.
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31.05.2024 14:41 Ответить
Тю, вже не один психіатр засвідчив, що у пуйла, як й у інших диктаторів - сталіна та гітлера - епіліптоїдна психопатия (розлад особистості) з параноїдальним синдромом..
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31.05.2024 14:55 Ответить
Це він у його очах побачив? Чи може ще кудись заглядав?
"Ядрьоні страшилки" більше Заходу не заходять, тож куратори передали ішаку нову мєтадічку, хай вкладене бабло відпрацьовує, заробляє собі гарантії особистої безпеки.
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31.05.2024 14:55 Ответить
Він не думав що путін божевільний ?цей виродок не просто божевільний це кінчена рашиська мерзота ,світовий злочинець ,найбільший терорист 21 століття ,на совісті цього нациського виродка сотні тисяч закатованих українців ,він хотів ввійти в історію він в неї ввійде як найогидніша ,наймерзеніша істота ,маняк вбивця,до того воно дуже боїтся за свою погану шкуру ,тому місце цій погані на звалищі історії разом з огидним "русским миром"
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31.05.2024 15:14 Ответить
А ти гундосик і до цього ніколи не думав.
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31.05.2024 15:27 Ответить
Жахливо та прикро,що наш президент нашої України, не розумів цього 3 роки, аж до квітня 22.Подивитися в очі і, побачити мир в них,домовитися по середині,постояні 3х контактні зборища з козаком,відвід війск на кілька кілометрів.І богато іншого.Тому і двірі для повтомасштабного вторгнення рф відкрив Зеленський.А потім ще у Стамбулі домовленості з рф відразу після вторгнення. А лише потім почав озвучувати,що путлер злочинець та террорист.Зауваження до Зеленського,він гірший за гітлера.
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31.05.2024 15:46 Ответить
Шашлички в має...забув курва..?
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31.05.2024 16:20 Ответить
4 травня 2024 р. - Зеленський: Путін не хоче миру, він божевільний
31 травня 2024 р. - Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний.
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31.05.2024 16:55 Ответить
Що воно меле, німецьким солдатам було суворо заборонено навіть дивитись в бік жінок, не те що гвалтувати, друга справа советскі освободітелі, цих наоборот спонукало командування до таких дій, і гвалтування набули масовості, і сьогодні расеяне наслідують своїх дедов.
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31.05.2024 17:01 Ответить
У цього кожен день другі тексти на суфлері. Але він не вникає.
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31.05.2024 19:01 Ответить
Йому в голову прийшла думка і вбилася об черепну коробку шукаючи мозок у тій голові
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31.05.2024 20:13 Ответить
👍
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31.05.2024 20:59 Ответить
 
 