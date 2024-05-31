Зеленский: Не думаю, что Путин сумасшедший. Он опасен, это гораздо страшнее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин похож на Адольфа Гитлера, и что российская армия даже использовала те же маршруты, что и войска Гитлера, чтобы захватить Киев.
Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в случае победы России в Украине, Путин захочет еще больше изменить границы Европы и нападет на другие страны. В таком случае была бы Третья мировая война, сказал Зеленский.
"Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", - отметил президент.
Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же самые маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.
Глава государства добавил, что жестокая "методология" Путина была такой же, как и в нацистской Германии. Она включала "массовые казни, захоронения и изнасилования".
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Тобі лука мудіщев не ті карти підсунув
все!
більше, нема чого додати!
Самий влучний лозунг про Зеленського.
"Ядрьоні страшилки" більше Заходу не заходять, тож куратори передали ішаку нову мєтадічку, хай вкладене бабло відпрацьовує, заробляє собі гарантії особистої безпеки.
31 травня 2024 р. - Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний.