Зеленский: Не думаю, что Путин сумасшедший. Он опасен, это гораздо страшнее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин похож на Адольфа Гитлера, и что российская армия даже использовала те же маршруты, что и войска Гитлера, чтобы захватить Киев.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в случае победы России в Украине, Путин захочет еще больше изменить границы Европы и нападет на другие страны. В таком случае была бы Третья мировая война, сказал Зеленский.

"Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", - отметил президент.

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Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же самые маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.

Глава государства добавил, что жестокая "методология" Путина была такой же, как и в нацистской Германии. Она включала "массовые казни, захоронения и изнасилования".

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