Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний. Він небезпечний, це набагато страшніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін схожий на Адольфа Гітлера, і що російська армія навіть використовувала ті ж маршрути, що й війська Гітлера, щоб захопити Київ.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін захоче ще більше змінити кордони Європи та нападе на інші країни. У такому разі була б Третя світова війна, сказав Зеленський.
"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зауважив президент.
Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.
Глава держави додав, що жорстока "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині. Вона включала "масові страти, поховання і зґвалтування".
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Тобі лука мудіщев не ті карти підсунув
все!
більше, нема чого додати!
Самий влучний лозунг про Зеленського.
"Ядрьоні страшилки" більше Заходу не заходять, тож куратори передали ішаку нову мєтадічку, хай вкладене бабло відпрацьовує, заробляє собі гарантії особистої безпеки.
31 травня 2024 р. - Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний.