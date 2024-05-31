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Новини Війна
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Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний. Він небезпечний, це набагато страшніше

Зеленський про Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін схожий на Адольфа Гітлера, і що російська армія навіть використовувала ті ж маршрути, що й війська Гітлера, щоб захопити Київ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін захоче ще більше змінити кордони Європи та нападе на інші країни. У такому разі була б Третя світова війна, сказав Зеленський.

"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зауважив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ

Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.

Глава держави додав, що жорстока "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині. Вона включала "масові страти, поховання і зґвалтування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ: Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) путін володимир (23798)


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Топ коментарі
+9
Божевільні це ті 73% які віддали свої голоси за тебе,а путін плановий кацабський вбивця
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31.05.2024 14:33
+7
Зеленський: Не думаю

все!
більше, нема чого додати!
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31.05.2024 14:33
+6
звісно ж чию, тов сраліна - голову в пісок 👿
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31.05.2024 14:33
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**** партнєр легетвмний як в наш прострочений. Зараз знову начне киздіти що вофка хароший і хоче міру. І побіжить в дупу заглядувати мир там шукати.
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31.05.2024 14:31 Відповісти
А чию методологію застосовував зеленський перед широкомасштабним вторгненням?
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31.05.2024 14:31 Відповісти
звісно ж чию, тов сраліна - голову в пісок 👿
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31.05.2024 14:33 Відповісти
а ось так ? "побачив мир в очах путіна", а байден своїми повідомленнями про напад підривав інвєстіціонний клімат, курва ЗЄльона !!!

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31.05.2024 15:07 Відповісти
Вова, які гітлерівські маршрути рашки на Київ?
Тобі лука мудіщев не ті карти підсунув
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31.05.2024 14:31 Відповісти
Почитай хоч книжку яку, про оборону Києва в 41-му.
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31.05.2024 14:35 Відповісти
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31.05.2024 15:12 Відповісти
Це карта південного фасу оборони. З Півночі німцями був вже захоплений Чернігів і наступ йшов практично тим же маршрутом яким йшла русня в 2022-му.
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31.05.2024 15:34 Відповісти
)(уйло-небезпечний тоді,коли його в морду не вдарили
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31.05.2024 14:32 Відповісти
Божевільні це ті 73% які віддали свої голоси за тебе,а путін плановий кацабський вбивця
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31.05.2024 14:33 Відповісти
Не путін, а диктатор *****, потрібно правильно говорити! І Україну це не повинно звидювати чи він небезпечний чи божевільний, його потрібно знищити разом зі всіжю його кликою!
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31.05.2024 14:33 Відповісти
Буряти теж кацапи?
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31.05.2024 14:37 Відповісти
Ні це окремий народ, який знаходиться під гнітом кацапів!
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31.05.2024 14:42 Відповісти
Складне питання. Технічно вони росіяни. Якщо підтримують їх цінності, то і душею теж росіяни. Так само і інші азіати і кавказці, що входять до складу російської федерації.
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31.05.2024 14:53 Відповісти
Ви, особисто, це знали? бо я, як середньостатистична особа, ні. "Окупаційну більшовицьку владу на території Бурятії було встановлено в лютому https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 , але вже влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 її було повалено. У Забайкаллі за підтримки японських військ встановилася військова диктатура отамана Семенова, в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 Бурятію окупували японські війська, а в квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 - армія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ."
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31.05.2024 15:43 Відповісти
Зеленський: Не думаю

все!
більше, нема чого додати!
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31.05.2024 14:33 Відповісти
не може бути ! ти просто погано дивився в очко , там мир і дружба .
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31.05.2024 14:35 Відповісти
Важко зрозуміти потік свідомості Зєлєнского, а тим більше знайти у ньому логіку. Божевільні - то власне і є найбільш небезпечні. І тому світ і боїться, що не знає, чи божевільний пуцин насправді.
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31.05.2024 14:36 Відповісти
"...Не думаю..."

Самий влучний лозунг про Зеленського.
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31.05.2024 14:37 Відповісти
''Немає часу думати стратегічно''
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31.05.2024 14:43 Відповісти
Немає мізків, а не часу.
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31.05.2024 14:45 Відповісти
Україна вже була окупована росією, коли путін ще не народився.
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31.05.2024 14:39 Відповісти
хоч під час другої світової небуло нато але тоді більш рішучі лідери були,відсіч дали нацистам, але я вже не впевнений, що зараз якщо нацистська рф очолювана ****** полізе до якоїсь країни з блоку то буде адекватна реакція.
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31.05.2024 14:41 Відповісти
Тю, вже не один психіатр засвідчив, що у пуйла, як й у інших диктаторів - сталіна та гітлера - епіліптоїдна психопатия (розлад особистості) з параноїдальним синдромом..
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31.05.2024 14:55 Відповісти
Це він у його очах побачив? Чи може ще кудись заглядав?
"Ядрьоні страшилки" більше Заходу не заходять, тож куратори передали ішаку нову мєтадічку, хай вкладене бабло відпрацьовує, заробляє собі гарантії особистої безпеки.
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31.05.2024 14:55 Відповісти
Він не думав що путін божевільний ?цей виродок не просто божевільний це кінчена рашиська мерзота ,світовий злочинець ,найбільший терорист 21 століття ,на совісті цього нациського виродка сотні тисяч закатованих українців ,він хотів ввійти в історію він в неї ввійде як найогидніша ,наймерзеніша істота ,маняк вбивця,до того воно дуже боїтся за свою погану шкуру ,тому місце цій погані на звалищі історії разом з огидним "русским миром"
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31.05.2024 15:14 Відповісти
А ти гундосик і до цього ніколи не думав.
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31.05.2024 15:27 Відповісти
Жахливо та прикро,що наш президент нашої України, не розумів цього 3 роки, аж до квітня 22.Подивитися в очі і, побачити мир в них,домовитися по середині,постояні 3х контактні зборища з козаком,відвід війск на кілька кілометрів.І богато іншого.Тому і двірі для повтомасштабного вторгнення рф відкрив Зеленський.А потім ще у Стамбулі домовленості з рф відразу після вторгнення. А лише потім почав озвучувати,що путлер злочинець та террорист.Зауваження до Зеленського,він гірший за гітлера.
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31.05.2024 15:46 Відповісти
Шашлички в має...забув курва..?
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31.05.2024 16:20 Відповісти
4 травня 2024 р. - Зеленський: Путін не хоче миру, він божевільний
31 травня 2024 р. - Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний.
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31.05.2024 16:55 Відповісти
Що воно меле, німецьким солдатам було суворо заборонено навіть дивитись в бік жінок, не те що гвалтувати, друга справа советскі освободітелі, цих наоборот спонукало командування до таких дій, і гвалтування набули масовості, і сьогодні расеяне наслідують своїх дедов.
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31.05.2024 17:01 Відповісти
У цього кожен день другі тексти на суфлері. Але він не вникає.
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31.05.2024 19:01 Відповісти
Йому в голову прийшла думка і вбилася об черепну коробку шукаючи мозок у тій голові
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31.05.2024 20:13 Відповісти
👍
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31.05.2024 20:59 Відповісти
 
 