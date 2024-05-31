Зеленський: Не думаю, що Путін божевільний. Він небезпечний, це набагато страшніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін схожий на Адольфа Гітлера, і що російська армія навіть використовувала ті ж маршрути, що й війська Гітлера, щоб захопити Київ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін захоче ще більше змінити кордони Європи та нападе на інші країни. У такому разі була б Третя світова війна, сказав Зеленський.

"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зауважив президент.

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Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.

Глава держави додав, що жорстока "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині. Вона включала "масові страти, поховання і зґвалтування".

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