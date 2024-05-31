Войска РФ не сбавили темп наступательных действий в Украине, - Генштаб Эстонии

По данным заместителя главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковника Марта Вендла, Россия не сбавила общий темп боевых действий в Украине и будет пытаться удерживать инициативу.

На пресс-конференции в Министерстве обороны Эстонии в пятницу Вендла отметил, что российские вооруженные силы, несмотря на попытки наступления, не достигли значительного прогресса на большинстве направлений в течение последних недель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, на севере Харьковщины силы России еще больше снизили темпы операций и сосредоточились на создании буферной зоны на севере города Волчанск. Украина пытается вернуть инициативу, но Россия продолжит перебрасывать туда дополнительные войска.

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Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Донецком направлении, где россияне, по словам представителя эстонского Генштаба, смогли "несколько расширить территорию под своим контролем за счет небольших тактических продвижений".

"Несмотря на высокое фронтовое давление, оборона Украины была относительно эффективной, и Вооруженные силы Российской Федерации фактически не достигли целей оперативного уровня на этом фронте", - добавил он.

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На южном фронте, по оценке эстонского Генштаба, изменений не произошло. Украина продолжает удерживать плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине.