Війська РФ не зменшили темп наступальних дій в Україні, - Генштаб Естонії

За даними заступника голови Генерального штабу Сил оборони Естонії полковника Марта Вендла, Росія не зменшила загальний темп бойових дій в Україні і намагатиметься утримувати ініціативу.

На пресконференції в Міністерстві оборони Естонії у п'ятницю Вендла зазначив, що російські збройні сили, попри спроби наступу, не досягли значного прогресу на більшості напрямків протягом останніх тижнів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, на півночі Харківщини сили Росії ще більше знизили темпи операцій та зосередились на створенні буферної зони на півночі міста Вовчанськ. Україна намагається повернути ініціативу, але Росія продовжить перекидати туди додаткові війська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни, які мають далекобійну зброю, повинні дозволити Україні бити по території РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Донецькому напрямку, де росіяни, за словами представника естонського Генштабу, змогли "дещо розширити територію під своїм контролем за рахунок невеликих тактичних просувань".

"Незважаючи на високий фронтовий тиск, оборона України була відносно ефективною, і Збройні сили Російської Федерації фактично не досягли цілей оперативного рівня на цьому фронті", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби

На південному фронті, за оцінкою естонського Генштабу, змін не відбулося. Україна продовжує утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.