Президент Естонії Каріс про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби
Президент Естонії Алар Каріс висловився щодо ідеї розміщення естонських військ в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фінську телерадіокомпанії Yle, якій Алар Каріс дав інтерв’ю.
Відповідаючи на питання можливої відправки солдатів армії Естонії в Україну, Каріс зазначив, що це не може бути його особистим рішенням. За словами президента Естонії, відповідне рішення ухвалює парламент країни.
"Це не моє рішення і навіть не рішення уряду. Парламент ухвалить рішення про розміщення військ", - сказав Каріс.
Очільник Естонії також заявив, що наразі сам Київ "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України.
"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", - сказав політик.
Ідея відправлення західних військ в Україну
Нагадаємо, що першим ідею можливого відправлення військ НАТО на територію України підняв президент Франції Емманюель Макрон у лютому 2024 року. Після цього він неодноразово повертався до цієї теми. Зокрема, на початку травня в інтерв'ю The Economist французьский лідер знову не виключив можливість відправки військ Франції в Україну. Він заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
Проте згадані заяви Макрона викликали різку реакцію у деяких європейських лідерів. Низка з них відкинули ідею розміщення військ Альянсу в Україні, побоюючись прямого зіткнення з армією РФ.
Зокрема, проти ідеї Макрона виступив очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон, а також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Останній зі згаданих політиків сказав, що подібні заяви "нагнітають ситуацію".
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А потім казати, пілоти є, дайте літаки. І давити давити і ще раз давити. І можливо, вони б вже літали у нас.
Багато що можно було зробити за три роки.
Тільки владі це не потрібно. Їй навпаки, чим довше такий стан, тим краще.
ЗЕ -пацифіст про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підніме хайп. Хайп це мабуть введе свої окупаційна війська в Україну.? Виходить те що іноземні війська непотрібні а повноцінна справедлива мобілізація для всіх, така мобілізація також не потрібна бо злочинно не виконуються. Так тоді і українська армія також непотрібна. А хто тоді буде воювати за суверену Україну ? Так що залишилося тільки одне ввічливо дивитись в очі )(уйлу
не стріляти, відводити свої війська та йти на кацапські компроміси - капітуляцію?
#нелегітимногобуратінкугеть!
2. Поки йде війна, вони при владі.
Бо в київський бункер шахеди не залітають.