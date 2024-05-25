Президент Естонії Каріс про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби

Президент Естонії Алар Каріс висловився щодо ідеї розміщення естонських військ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фінську телерадіокомпанії Yle, якій Алар Каріс дав інтерв’ю.

Відповідаючи на питання можливої відправки солдатів армії Естонії в Україну, Каріс зазначив, що це не може бути його особистим рішенням. За словами президента Естонії, відповідне рішення ухвалює парламент країни.

"Це не моє рішення і навіть не рішення уряду. Парламент ухвалить рішення про розміщення військ", - сказав Каріс.

Очільник Естонії також заявив, що наразі сам Київ "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України.

"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", - сказав політик.

Ідея відправлення західних військ в Україну

Нагадаємо, що першим ідею можливого відправлення військ НАТО на територію України підняв президент Франції Емманюель Макрон у лютому 2024 року. Після цього він неодноразово повертався до цієї теми. Зокрема, на початку травня в інтерв'ю The Economist французьский лідер знову не виключив можливість відправки військ Франції в Україну. Він заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Проте згадані заяви Макрона викликали різку реакцію у деяких європейських лідерів. Низка з них відкинули ідею розміщення військ Альянсу в Україні, побоюючись прямого зіткнення з армією РФ.

Зокрема, проти ідеї Макрона виступив очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон, а також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Останній зі згаданих політиків сказав, що подібні заяви "нагнітають ситуацію".