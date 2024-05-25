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Новини Війна
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Президент Естонії Каріс про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби

Президент Естонії Каріс про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби

Президент Естонії Алар Каріс висловився щодо ідеї розміщення естонських військ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фінську телерадіокомпанії Yle, якій Алар Каріс дав інтерв’ю.

Відповідаючи на питання можливої відправки солдатів армії Естонії в Україну, Каріс зазначив, що це не може бути його особистим рішенням. За словами президента Естонії, відповідне рішення ухвалює парламент країни.

"Це не моє рішення і навіть не рішення уряду. Парламент ухвалить рішення про розміщення військ", - сказав Каріс.

Очільник Естонії також заявив, що наразі сам Київ "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України.

"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", - сказав політик. 

Ідея відправлення західних військ в Україну

Нагадаємо, що першим ідею можливого відправлення військ НАТО на територію України підняв президент Франції Емманюель Макрон у лютому 2024 року. Після цього він неодноразово повертався до цієї теми. Зокрема, на початку травня в інтерв'ю  The Economist французьский лідер знову не виключив можливість відправки військ Франції в Україну. Він заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Проте згадані заяви Макрона викликали різку реакцію у деяких європейських лідерів. Низка з них відкинули ідею розміщення військ Альянсу в Україні, побоюючись прямого зіткнення з армією РФ.

Зокрема, проти ідеї Макрона виступив очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон, а також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Останній зі згаданих політиків сказав, що подібні заяви "нагнітають ситуацію".

Автор: 

Естонія (1609) Алар Каріс (66)


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Топ коментарі
+30
Нетряпка і 24 го не бачила що істоти полізуть.
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25.05.2024 16:36
+28
Зелена мразь хоче здати побільше території
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25.05.2024 16:38
+17
Для Зелі головне рейтинг і оплески він надієтся на якийсь "форум миру",він не згадує про НАТО і не звертає увагу на будь які ініціативи наших союзників.
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25.05.2024 16:44
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Нетряпка і 24 го не бачила що істоти полізуть.
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25.05.2024 16:36 Відповісти
Да воно взагалі нічого не бачить... Бачить тільки свого Єрмака... Я готовий більш платити та щоб той же Французкий легіон повоював, тем паче що воги вже омборудовані до зубів, та й ще вони сто пудов своє ППО возьмуть та й ще своїми ракетами....(якось не логічно коли Зе кричав НАТО закрий нам небо) Ні ***** мені повинні тільки Українці хоча як казав ЗЕ... а я вам нічого не повинет я повинен тільки своїм батькам. Зе зрада.
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25.05.2024 18:36 Відповісти
Те ж саме і по пілотам на ф16 можно було б їх знайти,навіть в самій Америці. Ще у 2022 Колишніх військових. Які думаю б погодилися захищати наше небо.
А потім казати, пілоти є, дайте літаки. І давити давити і ще раз давити. І можливо, вони б вже літали у нас.
Багато що можно було зробити за три роки.
Тільки владі це не потрібно. Їй навпаки, чим довше такий стан, тим краще.
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25.05.2024 20:38 Відповісти
Вова не бачить ???
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25.05.2024 16:38 Відповісти
Ні, він бачить...але тільки потребу в грошах! Бо треба як можна більше вибити наших, а не якась там "пАбєда". А з грошима він король!
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25.05.2024 17:15 Відповісти
Щури фсбшні навколо нього.
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25.05.2024 17:35 Відповісти
Та нехай йому вже повилазить!
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25.05.2024 22:49 Відповісти
Зелена мразь хоче здати побільше території
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25.05.2024 16:38 Відповісти
Ти за весь Київ не кажи. Кияни не проти, а тільки за допомогу військами союзників.
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25.05.2024 16:44 Відповісти
Саме так! Не потрібно ототожнювати Зєлєнского з Києвом, а тим паче - з Україною. Хоча підрзрюю, що китайські війська він би запросив.
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25.05.2024 18:16 Відповісти
Для Зелі головне рейтинг і оплески він надієтся на якийсь "форум миру",він не згадує про НАТО і не звертає увагу на будь які ініціативи наших союзників.
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25.05.2024 16:44 Відповісти
Естонія - це дуже маленька і малозаселена людьми країна у порівнянні з Україною. Той Таллінн ще менше за чисельністю ніж столична Оболонь. Якщо вся естонська армія нашкрібе 10 тисяч осіб - то це буде багато. Тобто увесь контингент який ця країна може відправити в Україну це десь 1000 осіб, що абсолютно ніяк не позначиться на перебігу бойових дій.
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25.05.2024 16:45 Відповісти
вони легко зможуть замінити прикордонників західного кордону, які ловлять ухилянтів.
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25.05.2024 17:18 Відповісти
А прикордонники хіба не воюють?!
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25.05.2024 17:37 Відповісти
воюють. але тих, хто воює з ухилянтами значно більше.
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25.05.2024 18:25 Відповісти
Клоун то без потреби. Він знаходиться в надзвичайно чудовому положенні абсолютного контролю, якого він позбудеться як тільки закінчаться військові події. Трохи печеньків від Москви, трохи з Уошингтону і можна жити. Йому жити.
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25.05.2024 16:50 Відповісти
Так хрінпіду не хоче запрошувати іноземні війська тому що треба виконувати оманські договорняки, а також знищити побільше українців щоб не було кому проти його узурпації виступати.
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25.05.2024 16:56 Відповісти

ЗЕ -пацифіст про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підніме хайп. Хайп це мабуть введе свої окупаційна війська в Україну.? Виходить те що іноземні війська непотрібні а повноцінна справедлива мобілізація для всіх, така мобілізація також не потрібна бо злочинно не виконуються. Так тоді і українська армія також непотрібна. А хто тоді буде воювати за суверену Україну ? Так що залишилося тільки одне ввічливо дивитись в очі )(уйлу
не стріляти, відводити свої війська та йти на кацапські компроміси - капітуляцію?
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25.05.2024 17:01 Відповісти
це зайве підтвердження, що зелений покидьок лише на публіку звертається до заходу із звинуваченнями що нам мало допомагають, а коли захід хоче допомогти, то зелені покидьки кажуть "спасіба, нє на часі"... так було з Францією після заяв Макрона про бажання допомогти військами, тепер з Естонією. Тобто для мудрова піпла зелені розкручують анти-західну пропаганду, мовляв захід нам не так допомагає, а з іншого боку самі ж відмовляються від допомоги заходу. Бо для ***** та для його "слуг кремля" в Україні найголовніше щоб війська країн НАТО не були присутні на війні. І зе-лідор з єрмаком одразу присікають будь які бажання країн заходу нам допомогти присутністю своїх військ.
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25.05.2024 17:04 Відповісти
Найлегітимніший не бачить потреби, так він і мокшанську армію озброєну до зубів не побачив.
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25.05.2024 17:14 Відповісти
Ну значить а Україні достатньо власного війська та добровольців. Навіщо владі ще й допомога союзників. Своїх солдат завалісь!
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25.05.2024 17:20 Відповісти
А зачем помощь союзников , лучше орать дай бабла дай вооружение одежду харчи, накуя нам вы , пусть серогорбые воюют . Иначе ни как не сформулировать такие вещи , просто ******....
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25.05.2024 17:20 Відповісти
буратінка "не бачить у цьому потреби" тому, що в Омані обіцянку дав патрушеву красиво здати Країну москалям.
#нелегітимногобуратінкугеть!
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25.05.2024 17:37 Відповісти
Брехня. Досить зважати на розмови бубачкі та дєрьмака. ***** сказало що воює з НАТО? Ласкаво просимо. Де ви всі?
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25.05.2024 17:41 Відповісти
та хоть би відповідну зброю та інше надали яка е них в арсеналах...- для початку
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25.05.2024 19:51 Відповісти
А коли зе-баран побачить потребу? коли в Україні людей всих переб1ють? Забирають вже навіть інвалідів та дідів під 60 років! Та вони всі хольоні красені в офісі потреби суки не бачуть.
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25.05.2024 17:56 Відповісти
1. Вся верхівка Зе-влади працює над тим, щоб переможець був тільки один. Зеля.
2. Поки йде війна, вони при владі.
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25.05.2024 18:42 Відповісти
Може варто було б запитати Харків, Дніпро та Херсон? Сумщина нехай своє слово скаже.
Бо в київський бункер шахеди не залітають.
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25.05.2024 19:05 Відповісти
А ви що, пропонували конкретно?!! Як там буйки, ще далі кацапня посунула??!!
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25.05.2024 19:24 Відповісти
Звичайно Йермак не бачить у цьому потреби,адже йому не дадуть ними командувати...
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25.05.2024 19:49 Відповісти
НАТО введи войска
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25.05.2024 22:22 Відповісти
 
 