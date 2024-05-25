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Новости Война
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Президент Эстонии Карис об отправке войск в Украину: Сам Киев пока не видит в этом необходимости

Президент Естонії Каріс про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить у цьому потреби

Президент Эстонии Алар Карис высказался относительно идеи размещения эстонских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle, которой Алар Карис дал интервью.

Отвечая на вопрос возможной отправки солдат армии Эстонии в Украину, Карис отметил, что это не может быть его личным решением. По словам президента Эстонии, соответствующее решение принимает парламент страны.

"Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск", - сказал Карис.

Глава Эстонии также заявил, что сам Киев "пока не видит необходимости" в отправке западных войск в Украину.

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - сказал политик.

Идея отправки западных войск в Украину

Напомним, что первым идею возможной отправки войск НАТО на территорию Украины поднял президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале 2024 года. После этого он неоднократно возвращался к этой теме. В частности, в начале мая в интервью The Economist французский лидер снова не исключил возможность отправки войск Франции в Украину. Он заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Однако упомянутые заявления Макрона вызвали резкую реакцию у некоторых европейских лидеров. Ряд из них отвергли идею размещения войск Альянса в Украине, опасаясь прямого столкновения с армией РФ.

В частности, против идеи Макрона выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, а также министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Последний из упомянутых политиков сказал, что подобные заявления "нагнетают ситуацию".

Автор: 

Эстония (1420) Алар Карис (49)


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Топ комментарии
+30
Нетряпка і 24 го не бачила що істоти полізуть.
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25.05.2024 16:36
+28
Зелена мразь хоче здати побільше території
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25.05.2024 16:38
+17
Для Зелі головне рейтинг і оплески він надієтся на якийсь "форум миру",він не згадує про НАТО і не звертає увагу на будь які ініціативи наших союзників.
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25.05.2024 16:44
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Нетряпка і 24 го не бачила що істоти полізуть.
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25.05.2024 16:36 Ответить
Да воно взагалі нічого не бачить... Бачить тільки свого Єрмака... Я готовий більш платити та щоб той же Французкий легіон повоював, тем паче що воги вже омборудовані до зубів, та й ще вони сто пудов своє ППО возьмуть та й ще своїми ракетами....(якось не логічно коли Зе кричав НАТО закрий нам небо) Ні ***** мені повинні тільки Українці хоча як казав ЗЕ... а я вам нічого не повинет я повинен тільки своїм батькам. Зе зрада.
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25.05.2024 18:36 Ответить
Те ж саме і по пілотам на ф16 можно було б їх знайти,навіть в самій Америці. Ще у 2022 Колишніх військових. Які думаю б погодилися захищати наше небо.
А потім казати, пілоти є, дайте літаки. І давити давити і ще раз давити. І можливо, вони б вже літали у нас.
Багато що можно було зробити за три роки.
Тільки владі це не потрібно. Їй навпаки, чим довше такий стан, тим краще.
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25.05.2024 20:38 Ответить
Вова не бачить ???
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25.05.2024 16:38 Ответить
Ні, він бачить...але тільки потребу в грошах! Бо треба як можна більше вибити наших, а не якась там "пАбєда". А з грошима він король!
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25.05.2024 17:15 Ответить
Щури фсбшні навколо нього.
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25.05.2024 17:35 Ответить
Та нехай йому вже повилазить!
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25.05.2024 22:49 Ответить
Зелена мразь хоче здати побільше території
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25.05.2024 16:38 Ответить
Ти за весь Київ не кажи. Кияни не проти, а тільки за допомогу військами союзників.
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25.05.2024 16:44 Ответить
Саме так! Не потрібно ототожнювати Зєлєнского з Києвом, а тим паче - з Україною. Хоча підрзрюю, що китайські війська він би запросив.
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25.05.2024 18:16 Ответить
Для Зелі головне рейтинг і оплески він надієтся на якийсь "форум миру",він не згадує про НАТО і не звертає увагу на будь які ініціативи наших союзників.
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25.05.2024 16:44 Ответить
Естонія - це дуже маленька і малозаселена людьми країна у порівнянні з Україною. Той Таллінн ще менше за чисельністю ніж столична Оболонь. Якщо вся естонська армія нашкрібе 10 тисяч осіб - то це буде багато. Тобто увесь контингент який ця країна може відправити в Україну це десь 1000 осіб, що абсолютно ніяк не позначиться на перебігу бойових дій.
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25.05.2024 16:45 Ответить
вони легко зможуть замінити прикордонників західного кордону, які ловлять ухилянтів.
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25.05.2024 17:18 Ответить
А прикордонники хіба не воюють?!
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25.05.2024 17:37 Ответить
воюють. але тих, хто воює з ухилянтами значно більше.
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25.05.2024 18:25 Ответить
Клоун то без потреби. Він знаходиться в надзвичайно чудовому положенні абсолютного контролю, якого він позбудеться як тільки закінчаться військові події. Трохи печеньків від Москви, трохи з Уошингтону і можна жити. Йому жити.
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25.05.2024 16:50 Ответить
Так хрінпіду не хоче запрошувати іноземні війська тому що треба виконувати оманські договорняки, а також знищити побільше українців щоб не було кому проти його узурпації виступати.
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25.05.2024 16:56 Ответить

ЗЕ -пацифіст про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підніме хайп. Хайп це мабуть введе свої окупаційна війська в Україну.? Виходить те що іноземні війська непотрібні а повноцінна справедлива мобілізація для всіх, така мобілізація також не потрібна бо злочинно не виконуються. Так тоді і українська армія також непотрібна. А хто тоді буде воювати за суверену Україну ? Так що залишилося тільки одне ввічливо дивитись в очі )(уйлу
не стріляти, відводити свої війська та йти на кацапські компроміси - капітуляцію?
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25.05.2024 17:01 Ответить
це зайве підтвердження, що зелений покидьок лише на публіку звертається до заходу із звинуваченнями що нам мало допомагають, а коли захід хоче допомогти, то зелені покидьки кажуть "спасіба, нє на часі"... так було з Францією після заяв Макрона про бажання допомогти військами, тепер з Естонією. Тобто для мудрова піпла зелені розкручують анти-західну пропаганду, мовляв захід нам не так допомагає, а з іншого боку самі ж відмовляються від допомоги заходу. Бо для ***** та для його "слуг кремля" в Україні найголовніше щоб війська країн НАТО не були присутні на війні. І зе-лідор з єрмаком одразу присікають будь які бажання країн заходу нам допомогти присутністю своїх військ.
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25.05.2024 17:04 Ответить
Найлегітимніший не бачить потреби, так він і мокшанську армію озброєну до зубів не побачив.
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25.05.2024 17:14 Ответить
Ну значить а Україні достатньо власного війська та добровольців. Навіщо владі ще й допомога союзників. Своїх солдат завалісь!
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25.05.2024 17:20 Ответить
А зачем помощь союзников , лучше орать дай бабла дай вооружение одежду харчи, накуя нам вы , пусть серогорбые воюют . Иначе ни как не сформулировать такие вещи , просто ******....
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25.05.2024 17:20 Ответить
буратінка "не бачить у цьому потреби" тому, що в Омані обіцянку дав патрушеву красиво здати Країну москалям.
#нелегітимногобуратінкугеть!
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25.05.2024 17:37 Ответить
Брехня. Досить зважати на розмови бубачкі та дєрьмака. ***** сказало що воює з НАТО? Ласкаво просимо. Де ви всі?
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25.05.2024 17:41 Ответить
та хоть би відповідну зброю та інше надали яка е них в арсеналах...- для початку
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25.05.2024 19:51 Ответить
А коли зе-баран побачить потребу? коли в Україні людей всих переб1ють? Забирають вже навіть інвалідів та дідів під 60 років! Та вони всі хольоні красені в офісі потреби суки не бачуть.
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25.05.2024 17:56 Ответить
1. Вся верхівка Зе-влади працює над тим, щоб переможець був тільки один. Зеля.
2. Поки йде війна, вони при владі.
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25.05.2024 18:42 Ответить
Може варто було б запитати Харків, Дніпро та Херсон? Сумщина нехай своє слово скаже.
Бо в київський бункер шахеди не залітають.
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25.05.2024 19:05 Ответить
А ви що, пропонували конкретно?!! Як там буйки, ще далі кацапня посунула??!!
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25.05.2024 19:24 Ответить
Звичайно Йермак не бачить у цьому потреби,адже йому не дадуть ними командувати...
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25.05.2024 19:49 Ответить
НАТО введи войска
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25.05.2024 22:22 Ответить
 
 