Президент Эстонии Карис об отправке войск в Украину: Сам Киев пока не видит в этом необходимости
Президент Эстонии Алар Карис высказался относительно идеи размещения эстонских войск в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle, которой Алар Карис дал интервью.
Отвечая на вопрос возможной отправки солдат армии Эстонии в Украину, Карис отметил, что это не может быть его личным решением. По словам президента Эстонии, соответствующее решение принимает парламент страны.
"Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск", - сказал Карис.
Глава Эстонии также заявил, что сам Киев "пока не видит необходимости" в отправке западных войск в Украину.
"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - сказал политик.
Идея отправки западных войск в Украину
Напомним, что первым идею возможной отправки войск НАТО на территорию Украины поднял президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале 2024 года. После этого он неоднократно возвращался к этой теме. В частности, в начале мая в интервью The Economist французский лидер снова не исключил возможность отправки войск Франции в Украину. Он заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
Однако упомянутые заявления Макрона вызвали резкую реакцию у некоторых европейских лидеров. Ряд из них отвергли идею размещения войск Альянса в Украине, опасаясь прямого столкновения с армией РФ.
В частности, против идеи Макрона выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, а также министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Последний из упомянутых политиков сказал, что подобные заявления "нагнетают ситуацию".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потім казати, пілоти є, дайте літаки. І давити давити і ще раз давити. І можливо, вони б вже літали у нас.
Багато що можно було зробити за три роки.
Тільки владі це не потрібно. Їй навпаки, чим довше такий стан, тим краще.
ЗЕ -пацифіст про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підніме хайп. Хайп це мабуть введе свої окупаційна війська в Україну.? Виходить те що іноземні війська непотрібні а повноцінна справедлива мобілізація для всіх, така мобілізація також не потрібна бо злочинно не виконуються. Так тоді і українська армія також непотрібна. А хто тоді буде воювати за суверену Україну ? Так що залишилося тільки одне ввічливо дивитись в очі )(уйлу
не стріляти, відводити свої війська та йти на кацапські компроміси - капітуляцію?
#нелегітимногобуратінкугеть!
2. Поки йде війна, вони при владі.
Бо в київський бункер шахеди не залітають.