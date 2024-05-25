Президент Эстонии Карис об отправке войск в Украину: Сам Киев пока не видит в этом необходимости

Президент Эстонии Алар Карис высказался относительно идеи размещения эстонских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle, которой Алар Карис дал интервью.

Отвечая на вопрос возможной отправки солдат армии Эстонии в Украину, Карис отметил, что это не может быть его личным решением. По словам президента Эстонии, соответствующее решение принимает парламент страны.

"Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск", - сказал Карис.

Глава Эстонии также заявил, что сам Киев "пока не видит необходимости" в отправке западных войск в Украину.

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - сказал политик.

Идея отправки западных войск в Украину

Напомним, что первым идею возможной отправки войск НАТО на территорию Украины поднял президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале 2024 года. После этого он неоднократно возвращался к этой теме. В частности, в начале мая в интервью The Economist французский лидер снова не исключил возможность отправки войск Франции в Украину. Он заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Однако упомянутые заявления Макрона вызвали резкую реакцию у некоторых европейских лидеров. Ряд из них отвергли идею размещения войск Альянса в Украине, опасаясь прямого столкновения с армией РФ.

В частности, против идеи Макрона выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, а также министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Последний из упомянутых политиков сказал, что подобные заявления "нагнетают ситуацию".