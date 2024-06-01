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Прощание с боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой) состоится 2 июня в Киеве

На фронті загинула госпітальєрка Ірина Цибух

Парамедика добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирину Цыбух с позывным "Чека", погибшую 29 мая на Харьковском направлении, похоронят во Львове. Прощание с защитницей состоится 2 июня в Киеве на Майдане Незалежности.

Об этом сообщил Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в воскресенье, 2 июня, состоится прощание с "Чекой": в Михайловском соборе в 13:00, далее - на Майдане Незалежности.

В 16:00 колонна выедет во Львов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будьте достойными подвигов наших героев": Посмертное письмо "госпитальера" Ирины Цыбух (Чека)

"Чека оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней. Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов)", - написал батальон.

В "Госпитальерах" добавили одну из цитат "Чеки":

"Хочу, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десяти содержательным песням и спели их в один голос, чтобы погасить печаль родным пением".

Прощання із парамедикинею Іриною Цибух

Напомним, в среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека).
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Топ комментарии
+19
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться!

Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами…
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01.06.2024 11:29
+17
Слава Героям!!!
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01.06.2024 11:27
+12
Ще недавно хтось називав її нафронтницею на укрправді. Читала її посмертний лист і повністю з нею згодна. Мертвим вже не важливо ні де їх поховають, ні що про них скажуть. Всі страждання чи радість від загибелі інших людей відчувають тільки живі.
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01.06.2024 11:32
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01.06.2024 11:23 Ответить
Слава Героям!!!
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01.06.2024 11:27 Ответить
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться!

Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами…
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01.06.2024 11:29 Ответить
Ще недавно хтось називав її нафронтницею на укрправді. Читала її посмертний лист і повністю з нею згодна. Мертвим вже не важливо ні де їх поховають, ні що про них скажуть. Всі страждання чи радість від загибелі інших людей відчувають тільки живі.
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01.06.2024 11:32 Ответить
Щезни !
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01.06.2024 11:45 Ответить
Героям Слава !
Слава Україні!
Покойся з миром.

Співчуття рідним....

Один за одним йдуть у Вічність найкращі.

.
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01.06.2024 11:49 Ответить
Svitla Pam'yat' 🙏
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01.06.2024 15:35 Ответить
1 чевня в неї ДН
Сьогодні виповнилось 26. Герої невмирають.
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01.06.2024 15:57 Ответить
Спи спокійно - пам'ять про Тебе збережуть нащадки. Слава Героям які віддали найцінніше.... Слава Україні та її воїнам.
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01.06.2024 16:53 Ответить
Нестерпний біль за нашою парамедикинею , красунею
І Героєм України Іринею Цибух 😪😪😪
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01.06.2024 23:40 Ответить
Скільки ще????????????????? Слава Героям!!! Та Героїням!!!
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02.06.2024 04:42 Ответить
Сумно і гірко від цих втрат. Молоді, світлі, красиві ідуть у вічність, віддавши своє життя за волю у боротьбі з ненаситним монстром. Щира вдячність мужній дочці України за наш захист. Вічна Пам'ять і Царство Небесне 💔💙💛
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02.06.2024 09:59 Ответить
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02.06.2024 12:04 Ответить
 
 