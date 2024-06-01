Прощание с боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой) состоится 2 июня в Киеве
Парамедика добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирину Цыбух с позывным "Чека", погибшую 29 мая на Харьковском направлении, похоронят во Львове. Прощание с защитницей состоится 2 июня в Киеве на Майдане Незалежности.
Об этом сообщил Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в воскресенье, 2 июня, состоится прощание с "Чекой": в Михайловском соборе в 13:00, далее - на Майдане Незалежности.
В 16:00 колонна выедет во Львов.
"Чека оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней. Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов)", - написал батальон.
В "Госпитальерах" добавили одну из цитат "Чеки":
"Хочу, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десяти содержательным песням и спели их в один голос, чтобы погасить печаль родным пением".
Напомним, в среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека).
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І Героєм України Іринею Цибух 😪😪😪