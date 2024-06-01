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Новини Війна
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Прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою) відбудеться 2 червня у Києві

На фронті загинула госпітальєрка Ірина Цибух

Парамедикиню добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірину Цибух із позивним Чека, яка загинула 29 травня на Харківському напрямку, поховають у Львові. Прощання із захисницею відбудеться 2 червня у Києві на Майдані Незалежності.

Про це повідомив Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у неділю, 2 червня, відбудеться прощання з Чекою: у Михайлівському соборі о 13:00, далі на Майдані Незалежності.

О 16:00 колона виїде у Львів.

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"Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів)", - написав батальйон.

У "Госпітальєрах" додали одну з цитат Чеки: 

"Хочу, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьох змістовних пісень і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом".

Прощання із парамедикинею Іриною Цибух

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Нагадаємо, у середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 травня їй виповнилося б 26 років.

Автор: 

похорон (1283) втрати (4396)


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Топ коментарі
+19
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться!

Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами…
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01.06.2024 11:29
+17
Слава Героям!!!
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01.06.2024 11:27
+12
Ще недавно хтось називав її нафронтницею на укрправді. Читала її посмертний лист і повністю з нею згодна. Мертвим вже не важливо ні де їх поховають, ні що про них скажуть. Всі страждання чи радість від загибелі інших людей відчувають тільки живі.
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01.06.2024 11:32
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01.06.2024 11:23 Відповісти
Слава Героям!!!
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01.06.2024 11:27 Відповісти
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться!

Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами…
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01.06.2024 11:29 Відповісти
Ще недавно хтось називав її нафронтницею на укрправді. Читала її посмертний лист і повністю з нею згодна. Мертвим вже не важливо ні де їх поховають, ні що про них скажуть. Всі страждання чи радість від загибелі інших людей відчувають тільки живі.
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01.06.2024 11:32 Відповісти
Щезни !
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01.06.2024 11:45 Відповісти
Героям Слава !
Слава Україні!
Покойся з миром.

Співчуття рідним....

Один за одним йдуть у Вічність найкращі.

.
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01.06.2024 11:49 Відповісти
Svitla Pam'yat' 🙏
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01.06.2024 15:35 Відповісти
1 чевня в неї ДН
Сьогодні виповнилось 26. Герої невмирають.
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01.06.2024 15:57 Відповісти
Спи спокійно - пам'ять про Тебе збережуть нащадки. Слава Героям які віддали найцінніше.... Слава Україні та її воїнам.
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01.06.2024 16:53 Відповісти
Нестерпний біль за нашою парамедикинею , красунею
І Героєм України Іринею Цибух 😪😪😪
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01.06.2024 23:40 Відповісти
Скільки ще????????????????? Слава Героям!!! Та Героїням!!!
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02.06.2024 04:42 Відповісти
Сумно і гірко від цих втрат. Молоді, світлі, красиві ідуть у вічність, віддавши своє життя за волю у боротьбі з ненаситним монстром. Щира вдячність мужній дочці України за наш захист. Вічна Пам'ять і Царство Небесне 💔💙💛
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02.06.2024 09:59 Відповісти
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02.06.2024 12:04 Відповісти
 
 