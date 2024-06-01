Прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою) відбудеться 2 червня у Києві

Парамедикиню добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірину Цибух із позивним Чека, яка загинула 29 травня на Харківському напрямку, поховають у Львові. Прощання із захисницею відбудеться 2 червня у Києві на Майдані Незалежності.

Про це повідомив Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри" у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у неділю, 2 червня, відбудеться прощання з Чекою: у Михайлівському соборі о 13:00, далі на Майдані Незалежності.

О 16:00 колона виїде у Львів.

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"Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів)", - написав батальйон.

У "Госпітальєрах" додали одну з цитат Чеки:

"Хочу, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьох змістовних пісень і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом".

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Нагадаємо, у середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 травня їй виповнилося б 26 років.