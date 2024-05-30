В бою під Урожайним загинув український воїн Юрій Кучерік. ФОТО

29 травня в бою під Урожайним на Донеччині загинув військовослужбовець ЗСУ Юрій Кучерік.

Про це повідомив Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ

"Він загинув вчора під Урожайним. Луганець, стахановчанин, друг, чоловік, батько, людина з золотими руками та золотим серцем, загинув, захищаючи батьківщину. Він був надійним і по-особливому надихаючим. На ньому багато чого трималося у нашій спільноті, його не вистачати багатьом. Найбільше - його родині: дружині, та донькам", - написав Реуцький.

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