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В бою під Урожайним загинув український воїн Юрій Кучерік. ФОТО

29 травня в бою під Урожайним на Донеччині загинув військовослужбовець ЗСУ Юрій Кучерік.

Про це повідомив Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ

Кучерік Юрій загинув на Донеччині

"Він загинув вчора під Урожайним. Луганець, стахановчанин, друг, чоловік, батько, людина з золотими руками та золотим серцем, загинув, захищаючи батьківщину. Він був надійним і по-особливому надихаючим. На ньому багато чого трималося у нашій спільноті, його не вистачати багатьом. Найбільше - його родині: дружині, та донькам", - написав Реуцький.

реуцький

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втрати (4399)


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Герою Слава !!!🙏
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30.05.2024 22:13 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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30.05.2024 22:22 Відповісти
Боляче і дуже сумно втрачати таких молодих та мужніх Героїв
України 😪😪😪
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30.05.2024 23:03 Відповісти
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30.05.2024 23:05 Відповісти
R.I.P., Козаку !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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30.05.2024 23:16 Відповісти
Вічна пам'ять і подяка.
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31.05.2024 06:56 Відповісти
Вічная пам'ять
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31.05.2024 08:06 Відповісти
 
 