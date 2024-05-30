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Новости Фото Война
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В бою под Урожайным погиб украинский воин Юрий Кучерик. ФОТО

29 мая в бою под Урожайным на Донетчине погиб военнослужащий ВСУ Юрий Кучерик.

Об этом сообщил Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ

Кучерік Юрій загинув на Донеччині

"Он погиб вчера под Урожайным. Луганец, стахановчанин, друг, муж, отец, человек с золотыми руками и золотым сердцем, погиб, защищая родину. Он был надежным и по-особенному вдохновляющим. На нем многое держалось в нашем сообществе, его будет не хватать многим. Больше всего - его семье: жене и дочерям", - написал Реуцкий.

реуцький

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потери (4398)


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Герою Слава !!!🙏
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30.05.2024 22:13 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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30.05.2024 22:22 Ответить
Боляче і дуже сумно втрачати таких молодих та мужніх Героїв
України 😪😪😪
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30.05.2024 23:03 Ответить
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30.05.2024 23:05 Ответить
R.I.P., Козаку !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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30.05.2024 23:16 Ответить
Вічна пам'ять і подяка.
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31.05.2024 06:56 Ответить
Вічная пам'ять
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31.05.2024 08:06 Ответить
 
 