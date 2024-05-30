В бою под Урожайным погиб украинский воин Юрий Кучерик. ФОТО
29 мая в бою под Урожайным на Донетчине погиб военнослужащий ВСУ Юрий Кучерик.
Об этом сообщил Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ
"Он погиб вчера под Урожайным. Луганец, стахановчанин, друг, муж, отец, человек с золотыми руками и золотым сердцем, погиб, защищая родину. Он был надежным и по-особенному вдохновляющим. На нем многое держалось в нашем сообществе, его будет не хватать многим. Больше всего - его семье: жене и дочерям", - написал Реуцкий.
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України 😪😪😪
Герою Слава !
співчуття рідним....