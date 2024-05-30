В бою с врагом под Очеретино погиб украинский военный и режиссер Константин Петрык. ФОТО

27 мая во время боевого задания в Донецкой области погиб украинский режиссер-военный Константин Петрык.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила его жена Анастасия Данильченко.

"Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех, кто отдал свою жизнь за нашу Свободу", - написала жена погибшего воина.

Также о гибели Петрыка сообщил его бывший коллега-кинематографист Эльдар Магомедов в фейсбук-сообществе "Кіноспілка".

По его словам, воин работал в кинематографе вторым режиссером. После начала полномасштабного вторжения России он стал добровольцем и присоединился к рядам Национальной гвардии Украины, был командиром взвода.

"27 мая, во время выполнения боевого задания Костя героически погиб в ожесточенном бою против российских оккупантов возле поселка Очеретино Донецкой области. У него остался восьмилетний сын", - отметил Магомедов.

Как режиссер, Константин Петрык был причастен к работе над сериалами "Садівниця" (2019), "Брати по крові-2" (2020), "Ангели" (2020), "Плут" (2021), "Ворон и Воробйов" (2022).

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