У бою з ворогом під Очеретиним загинув український військовий та режисер Костянтин Петрик. ФОТО

27 травня під час бойового завдання на Донеччині загинув український режисер-військовий Костянтин Петрик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила його дружина Анастасія Данільченко.

"Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного, хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх хто віддав своє життя за нашу Свободу", - написала дружина загиблого воїна.

Також про загибель Петрика повідомив його колишній колега-кінематографіст Ельдар Магомедов у фейсбук-спільноті "Кіноспілка".

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За його словами, воїн працював у кінематографі другим режисером. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став добровольцем та долучився до лав Національної гвардії України, був командиром взводу.

"27 травня, під час виконання бойового завдання Костя героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів, біля селища Очеретине, Донецької області. В нього залишився восьмирічний син", - зазначив Магомедов.

Як режисер Костянтин Петрик був дотичний до роботи над серіалами Садівниця(2019), Брати по крові 2 (2020), Ангели (2020), Плут (2021), Ворон і Воробйов (2022).

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