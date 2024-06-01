Силы ПВО уничтожили российский "Орлан-10" над Днепропетровщиной, - ВК "Схід"
Противовоздушная оборона юга Украины днем 1 июня уничтожила над Днепропетровской областью разведывательный беспилотник российских оккупантов.
Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 13:00 01.06.2024 года, в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схід" уничтожен БПЛА-разведчик противника", - говорится в сообщении.
Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что, вероятно, речь идет о российском "Орлане-10".
"Наши оборонцы сбили БПЛА в Павлоградском районе. Вероятно, это был Орлан", - написал он.
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У оккупированного Крыма ведет разведку БПЛА-разведчик Global Hawk Военно-воздушных сил США.
В ближайшие дни, предположительно, Украина нанесет очередной массированный удар по военным целям в оккупированном Крыму.
Об этом свидетельствует появление в Черном море разведывательного борта ВВС США.
На рассвете 1 июня над Черным морем вел патрулирование разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США под позывным FORTE16.