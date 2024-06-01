Силы ПВО уничтожили российский "Орлан-10" над Днепропетровщиной, - ВК "Схід"

Противовоздушная оборона юга Украины днем 1 июня уничтожила над Днепропетровской областью разведывательный беспилотник российских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 01.06.2024 года, в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схід" уничтожен БПЛА-разведчик противника", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что, вероятно, речь идет о российском "Орлане-10".

"Наши оборонцы сбили БПЛА в Павлоградском районе. Вероятно, это был Орлан", - написал он.

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