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Силы ПВО уничтожили российский "Орлан-10" над Днепропетровщиной, - ВК "Схід"

Над Дніпропетровщиною знищено ворожий БПЛА Орлан-10

Противовоздушная оборона юга Украины днем 1 июня уничтожила над Днепропетровской областью разведывательный беспилотник российских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 01.06.2024 года, в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схід" уничтожен БПЛА-разведчик противника", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что, вероятно, речь идет о российском "Орлане-10".

"Наши оборонцы сбили БПЛА в Павлоградском районе. Вероятно, это был Орлан", - написал он.

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Дякуємо ППО! Україна понад усе!
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01.06.2024 14:00 Ответить
Молодці хлопці , честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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01.06.2024 14:34 Ответить
Над Черным морем замечен уникальный «гость»: готовится удар по войскам РФ в Крыму.
У оккупированного Крыма ведет разведку БПЛА-разведчик Global Hawk Военно-воздушных сил США.
В ближайшие дни, предположительно, Украина нанесет очередной массированный удар по военным целям в оккупированном Крыму.
Об этом свидетельствует появление в Черном море разведывательного борта ВВС США.

На рассвете 1 июня над Черным морем вел патрулирование разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США под позывным FORTE16.

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01.06.2024 14:36 Ответить
 
 